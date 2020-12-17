Объем продукции агропромышленного комплекса Бурятии превысил 28 млрд рублей

В республике подвели итоги сельскохозяйственного года и наградили лучших в отрасли



Ожидаемый объем произведенной продукции в агропромышленном комплексе Бурятии составляет 28,2 миллиарда рублей, в том числе в сельском хозяйстве – 17,1 миллиарда рублей, в пищевой и перерабатывающей промышленности – 11,1 миллиарда рублей.



Показатели оглашены на совещании по предварительным итогам деятельности агропромышленного комплекса республики за 2020 год. Совещание провел глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в минсельхозпроде республики.



Несмотря на ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, прогнозируется рост объемов производства продукции АПК на 800 млн. рублей. Наибольший рост достигнут в сельском хозяйстве – на 600 млн. рублей, в пищевой и перерабатывающей промышленности – на 200 млн. рублей, за исключением молока. По прогнозным данным, объем производства молока составит 110 тыс. тонн, что ниже уровня 2019 года на 9,6% или на 11,7 тыс. тонн.



«В этом году и государственная поддержка была больше. Объем господдержки составил 810 млн. рублей. Ввели в оборот 4,3 тыс. гектаров земель. На 10% увеличилось поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях. В целом по всем категориям хозяйств наблюдается увеличение всех видов сельскохозяйственных животных. Поддерживаются фермерские стартапы. Сегодня, в первую очередь, хотелось бы поблагодарить тех, кто весь год работал, чтобы получить такой урожай, такой приплод. Уверен, что и в следующем году вы сможете показать хороший результат», - обратился к сельхозпроизводителям глава Бурятии.



Объем средств, направленных правительством Бурятии на поддержку программных мероприятий в отрасли в текущем году, выше уровня 2019 года на 13,3%. Зарегистрирован рост производства практически всех видов сельскохозяйственной продукции.



Продолжается техническое перевооружение отрасли. В этом году сельхозтоваропроизводителями республики при помощи господдержки приобретено техники и оборудования на общую сумму 230,6 млн. рублей.



В пищевой и перерабатывающей промышленности открыто 13 новых производств. В 2020 году инвестиции в основной капитал организаций пищевой и перерабатывающей промышленности составят около 230 млн. рублей.



По итогам 10 месяцев текущего года отмечается рост объемов производства: молока (129,1%), творога (105,8%), полуфабрикатов мясных (110,4%), кондитерских изделий (102,2%), напитков безалкогольных (106,5%), консервов мясных (114,1%), масложировой продукции (133,2%)



Правительством Бурятии разработаны и реализуются мероприятия по развитию крестьянских хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации. Сейчас в республике зарегистрировано 1660 субъектов малого и среднего предпринимательства. На их долю приходится 7,7% всего сельхозпроизводства республики.



«Гранты на развитие малых форм хозяйствования являются одной из самых востребованных мер государственной поддержки в агропромышленном комплексе республики. В 2020 году прошли конкурсный отбор на получение грантов 26 начинающих фермеров, три семейные животноводческие фермы и два кооператива», - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Булат Цыренжапов.



В аграрном секторе реализуется ряд инвестиционных проектов: увеличение производства и переработки свинины в АО «Свинокомплекс «Восточно - Сибирский»; расширение производства кондитерских изделий в ООО «Кондитерская фабрика «Амта»; увеличение производства яиц на Улан-Удэнской птицефабрике; развитие мясного скотоводства в ООО «Буян»; строительство тепличного комплекса ТК «Гусиноозерский».



Глава Бурятии наградил передовиков отрасли, внесших наибольший вклад в развитие агропромышленного комплекса республики по итогам года.

Лучшим муниципальным образованием Бурятии, внесшим наибольший вклад в увеличение производства продукции АПК, назван Кяхтинский район. В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация республики» победило ООО «Рубин» Кабанского района. Лучшей организацией пищевой и перерабатывающей промышленности признали ООО «Бичурский маслозавод», который в этом году отметил свое 80-летие.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

