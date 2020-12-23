В Улан-Удэ бездымный уголь доказывает свою эффективность

Эксперименты по сжиганию бездымного топлива - первые шаги в борьбе за чистый воздух



В столице Бурятии завершается эксперимент по применению бездымного топлива в частном секторе. Такой уголь рассматривается в качестве одного из вариантов борьбы с загрязнением воздуха, сообщает пресс-служба городской администрации.



«Эксперименты по сжиганию бездымного топлива - лишь первые шаги в начале большого пути, но они важны. Мы должны сами убедиться, что новое топливо безвредно, также нужно подсчитать насколько оно будет экономически выгодно. В других регионах уже уверены, что плюсов у него много. Люди отмечают, что полукокс горит в полтора-два раза дольше и лучше сохраняет жар. С этим согласны и первые участники эксперимента. Отмечу, что исследование пройдет на 14 модельных территориях в разных районах города, для определения более четкой картины», – говорит мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Специалисты сертификационного центра охраны труда Улан-Удэ сегодня провели на Комушке замеры качества атмосферного воздуха рядом с одним из домов, где проводится эксперимент. В нем участвовали восемь частных домов в мкр Комушка Октябрьского района. Сначала участники топили печи обычным углем, а специалисты Сертификационного центра охраны труда Улан-Удэ измеряли уровень загрязнения воздуха вокруг дома и в самой трубе. Затем горожане перешли на бездымное топливо. Для эксперимента красноярская компания СУЭК предоставила 15 тонн бездымного топлива.

«До этого на прошлой неделе провели измерения, когда люди топили своим топливом. Используем газоанализатор с прямым методом измерения. Изменения в лучшую сторону есть, но для того, чтобы они были кардинально отличимые, необходимо, чтобы все окружающие дома топились бездомным топливом», – считает Вадим Иванов, специалист сертификационного центра охраны труда Улан-Удэ.



Сами жители охотно откликнулись на участие в эксперименте. Любовь Батурина, жительница Комушки, о бездымном топливе узнала еще в Красноярске, когда жила там несколько лет назад.



«Название «бездымное» имеет право быть, когда загружаешь топливо в котел запаха нет, из трубы тоже дыма нет. Мне понравился этот продукт, его качество выше, чем у угля. Новое топливо долго держит тепло в котле и долго остывает. Сгорает полностью в мелкий пепел, поэтому на этом топливе можно обойтись без очень дорогой автоматики для зольника, дополнительной вентиляции», – отметила Любовь Батурина.



Другой житель района, Сергей Конов, уже две недели топит котел полукоксом и доволен результатами. В его дворе три дома, которые отапливаются одним котлом.



«Горит он в два раза дольше, чем уголь, тепло держит хорошо. Окружающую среду сильно дымом не загрязняет. Раньше, когда углем топили, дым шел черный. После разжигания котла ведро 10-литровое угля засыпаешь, он горит в пределах часа - полтора, если бездымное топливо – тоже самое количество, оно уже горит три часа с лишним, после сгорания не оставляет шлака, один только пепел», – рассказал участник эксперимента.



Как отметил Баир Гомбоев, доктор географических наук, главный научный сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН, эксперимент состоит из двух этапов контроля.



«Специалисты делают замеры при использовании угля и полукокса. Затем определяется дельта – разница выбросов отопительных устройств. Кроме этого, производятся замеры состояния воздуха в этом микрорайоне. Важно, что мы определяем фон в определенном микрорайоне, смотрим данные Гидромета и Роспотребнадзора. Ранее мы проводили с ними совместную работу и будем продолжать наше сотрудничество», – сказал ученый.



Следующий шаг в эксперименте - посмотреть на различных отопительных устройствах эффективность бездымного топлива.



«Здесь важно определить, насколько пригодно оно в наших условиях при разных видах отопления и режима. Я считаю, что этот эксперимент важный по снижению негативного воздействия выбросов в атмосферный воздух. После эксперимента мы можем показать -насколько уменьшится содержание вредящих веществ в этом микрорайоне», – сообщил Баир Октябрьевич.



Мэр Улан-Удэ напомнил, что в этом году при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова создан республиканский проектный офис «Воздух». В нем участвуют более 30 федеральных, республиканских и городских структур.



«Наш проектный офис стал отправной точкой, и мы перешли от слов к делу. На сегодня нами: проанализированы и доказаны причины проблемы, подготовлены пути решения, рассчитаны капитальные вложения по этапам работ», – подчеркнул Игорь Шутенков.







Фото: ulan-ude-info.ru В столице Бурятии завершается эксперимент по применению бездымного топлива в частном секторе. Такой уголь рассматривается в качестве одного из вариантов борьбы с загрязнением воздуха, сообщает пресс-служба городской администрации.«Эксперименты по сжиганию бездымного топлива - лишь первые шаги в начале большого пути, но они важны. Мы должны сами убедиться, что новое топливо безвредно, также нужно подсчитать насколько оно будет экономически выгодно. В других регионах уже уверены, что плюсов у него много. Люди отмечают, что полукокс горит в полтора-два раза дольше и лучше сохраняет жар. С этим согласны и первые участники эксперимента. Отмечу, что исследование пройдет на 14 модельных территориях в разных районах города, для определения более четкой картины», – говорит мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Специалисты сертификационного центра охраны труда Улан-Удэ сегодня провели на Комушке замеры качества атмосферного воздуха рядом с одним из домов, где проводится эксперимент. В нем участвовали восемь частных домов в мкр Комушка Октябрьского района. Сначала участники топили печи обычным углем, а специалисты Сертификационного центра охраны труда Улан-Удэ измеряли уровень загрязнения воздуха вокруг дома и в самой трубе. Затем горожане перешли на бездымное топливо. Для эксперимента красноярская компания СУЭК предоставила 15 тонн бездымного топлива.«До этого на прошлой неделе провели измерения, когда люди топили своим топливом. Используем газоанализатор с прямым методом измерения. Изменения в лучшую сторону есть, но для того, чтобы они были кардинально отличимые, необходимо, чтобы все окружающие дома топились бездомным топливом», – считает Вадим Иванов, специалист сертификационного центра охраны труда Улан-Удэ.Сами жители охотно откликнулись на участие в эксперименте. Любовь Батурина, жительница Комушки, о бездымном топливе узнала еще в Красноярске, когда жила там несколько лет назад.«Название «бездымное» имеет право быть, когда загружаешь топливо в котел запаха нет, из трубы тоже дыма нет. Мне понравился этот продукт, его качество выше, чем у угля. Новое топливо долго держит тепло в котле и долго остывает. Сгорает полностью в мелкий пепел, поэтому на этом топливе можно обойтись без очень дорогой автоматики для зольника, дополнительной вентиляции», – отметила Любовь Батурина.Другой житель района, Сергей Конов, уже две недели топит котел полукоксом и доволен результатами. В его дворе три дома, которые отапливаются одним котлом.«Горит он в два раза дольше, чем уголь, тепло держит хорошо. Окружающую среду сильно дымом не загрязняет. Раньше, когда углем топили, дым шел черный. После разжигания котла ведро 10-литровое угля засыпаешь, он горит в пределах часа - полтора, если бездымное топливо – тоже самое количество, оно уже горит три часа с лишним, после сгорания не оставляет шлака, один только пепел», – рассказал участник эксперимента.Как отметил Баир Гомбоев, доктор географических наук, главный научный сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН, эксперимент состоит из двух этапов контроля.«Специалисты делают замеры при использовании угля и полукокса. Затем определяется дельта – разница выбросов отопительных устройств. Кроме этого, производятся замеры состояния воздуха в этом микрорайоне. Важно, что мы определяем фон в определенном микрорайоне, смотрим данные Гидромета и Роспотребнадзора. Ранее мы проводили с ними совместную работу и будем продолжать наше сотрудничество», – сказал ученый.Следующий шаг в эксперименте - посмотреть на различных отопительных устройствах эффективность бездымного топлива.«Здесь важно определить, насколько пригодно оно в наших условиях при разных видах отопления и режима. Я считаю, что этот эксперимент важный по снижению негативного воздействия выбросов в атмосферный воздух. После эксперимента мы можем показать -насколько уменьшится содержание вредящих веществ в этом микрорайоне», – сообщил Баир Октябрьевич.Мэр Улан-Удэ напомнил, что в этом году при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова создан республиканский проектный офис «Воздух». В нем участвуют более 30 федеральных, республиканских и городских структур.«Наш проектный офис стал отправной точкой, и мы перешли от слов к делу. На сегодня нами: проанализированы и доказаны причины проблемы, подготовлены пути решения, рассчитаны капитальные вложения по этапам работ», – подчеркнул Игорь Шутенков. Как сообщал «Номер один» , в СУЭК назвали бездымное топливо одним из главных социальных проектов года. Бездымное топливо, напомним, является инновационным продуктом переработки бурого угля. Технология разработана СУЭК в сотрудничестве с учеными и не имеет мировых аналогов.Фото: ulan-ude-info.ru