В Чите станет ежегодным фестиваль унтов

Улан-Удэ остался только «пафос» популярной рекламы
В Чите на главной площади столицы Забайкалья состоялся фестиваль унтов, в котором приняли участие мастера изготовления традиционной обуви из Забайкальского края и Бурятии, сообщает пресс-служба краевой администрации. Учредителем проекта стало министерство культуры Забайкальского края, организатор – региональный учебно-методический центр культуры и народного творчества.
Фестиваль собрал участников конкурса унтов и выставки-ярмарки из Агинского, Хилокского, Читинского, Дульдургинского районов, города Читы и Улан-Удэ. «Здесь царила атмосфера добра и радости, потому что забайкальцы соскучились по таким мероприятиям. Уверена, что в дальнейшем мы будем развивать этот проект и продвигать на более широкий уровень», - отметила министр культуры Ирина Левкович.
В мероприятии приняли участие 28 семейных мастерских, сообщила ТАСС директор центра культуры и народного творчества Елена Ерохина. «Как правило, люди работают династиями, от деда ремесло передается отцу, от отца - сыну. Четырнадцать мастерских из Улан-Удэ и 14 из Забайкальского края. Такой фестиваль нужен был, изготовителей много, и каждому хочется представить свою традицию», - сказала Ерохина.
Основным событием фестиваля стал конкурс по пяти номинациям, где члены жюри оценивали функциональность обуви, ее оригинальность, качество материалов и технологии изготовления. Бурятские унты традиционно изготавливаются из овечьих шкур с использованием меха оленей и пушных зверей.
Кроме того, на площади развернули ярмарку унтов, где пару обуви, в частности, купил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. «У нас настоящая зима, и за столетия проживания в этой местности людьми уже выработана правильная по погоде одежда, обувь, головные уборы. И одно из удивительных изобретений в этом плане - унты, которые и теплые, и позволяют по любой местности двигаться, и удобные. И так как я всем говорю обязательно одеваться по погоде, сам приобрел унты. Хочу, чтобы все видели, что можно в них ходить», - уточнил ТАСС глава региона.
На открытии фестиваля с приветствием к землякам обратились специальные гости - российский скульптор, художник-график, ювелир и дизайнер, член Союза художников России Даши Намдаков и российский оружейник, скульптор, ювелир, член Союза художников России и гильдии оружейников Италии Жигжит Баясхаланов. Они поблагодарили организаторов первого в крае фестиваля унтов за популяризацию и развитие традиционных и народных художественных промыслов в регионе. «Благодарен региону, губернатору, администрации за то, что они поддержали инциативу», - заявил во время пресс-подхода Даши Намдаков.
«И сегодня мы разговаривали с губернатором о том, что надо и дальше поддерживать это все, на следующий год нужно сделать теплый павильон. Это было бы гораздо комфортнее для всех», - цитирует Намдакова Чита.Ру.
Ко всему сказанному можно добавить то, что веселый рекламный ролик о «пафосных» унтах, снятый юмористами Бурятии, отныне , видимо, станет грустным напоминанием о том, что республика упустила отличный повод для событийного туризма. Особенно с учетом того, что в первом читинском фестивале число участников из Бурятии составляло ровно половину.
Фото: 75.ru
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