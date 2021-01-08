Тиктокер из Москвы осталась недовольна незамерзшим Байкалом

Блогер хотела покататься на коньках, но озеро не замерзло

Блогер Лиана Сулейманова из московского Тикток-дома приехала в Бурятию вместе с подругой, чтобы покататься на Байкале. Однако озеро ещё не покрылось льдом.

- Ребята, мы летели и ехали на Байкал 12 часов, чтобы покататься на легендарном, красивом льду, а он не застыл, - разочарованно говорит в сторис Лиана.

На Байкал девушка поехала с подругой из Украины.

В паблике «Весь Улан-Удэ», где появился ролик, подписчики попросили молодежь «не выражаться» и проявлять уважение к Байкалу. И предложили приезжать тиктокерам в феврале. Сейчас замерзло только Малое море, а также озеро в местности Провал в Кабанском районе.

Тикток-дом открылся в Москве весной 2020 года. Блогерское убежище находится на севере Москвы и состоит из нескольких объединенных квартир. В нем семь комнат — спальни, два зала и даже баня. В квартире живут и работают популярные российские тиктокеры, количество подписчиков которых измеряется миллионами.



