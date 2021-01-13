Кто хочет стать миллионером

«А вот в Монголии каждой семье по миллиону тугриков дают!» - обиженно воскликнут жители нашей необъятной страны

И, возможно, даже топнут ногой. Но факт останется фактом: пандемия может сделать миллионерами только тех, кто продает медицинские маски и тому подобные «ковидные» товары. Остальные – держитесь тут.

Надо сразу отметить: миллион тугриков только звучит красиво. На деле же это примерно 26 тыс. рублей по текущему курсу. Это во-первых. Во-вторых, в России некоторым семьям за 2020 год суммарно и больше выплатили. Но ключевое слово – некоторым…Раздавать деньги всем подряд наше мудрое государство, конечно, не станет. Ибо «нельзя народ приучать к халяве – распоясаются». Это, конечно, не прямая цитата конкретного чиновника, но суть мышления представителей госаппарата она примерно выражает.В общем, внимаем заветам Дмитрия Медведева. Он, словно пророк, готовил нас к этому: «Держитесь тут», «Кому не нравится – идите в бизнес…». Ибо миллион от государства дано получить далеко не всем.