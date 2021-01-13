13.01.2021
В Бурятии выздоровели 90% пациентов с COVID-19

В Бурятии выздоровели 90% пациентов с COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом  в республике достигло 27 853

Общее число случаев заражения коронавирусом  в республике достигло 27 853. Это на 150 случаев больше, чем было во вторник, 54% (14 965) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 628 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 150 новых случаев коронавируса:  107 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 3405 человек.

В стационарах получают лечение 1 187 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 883. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 47 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 36.

Амбулаторное лечение проходят 915 пациентов с COVID-19, наблюдается 2 105 человек.

Всего выздоровели от коронавируса 25 123 (+198) человек.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 015 коек, занято – 1187, свободно – 828 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,9%

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от от 2430 человек, с нарастающим итогом – 745 777 человек.

В Бурятии выздоровели 90% пациентов с коронавирусом, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Республика находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.
  
Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Магаданской области - 94%. На втором месте Забайкальский край, где коронавирус победили 93% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Приморском крае - 73%.

В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано  214 214 случаев заболевания коронавирусом, более половины из заболевших (87%) выздоровели.

Фото: pixabay.com


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