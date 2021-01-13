Совладельца «Бурятзолото» призвали в армию

Служить сына отправил миллиардер Алексей Мордашов в воспитательных целях
Сына предпринимателя Алексея Мордашова Никиту призвали в армию после отчисления из вуза, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК. Как рассказал собеседник издания, знакомый с сыном миллиардера, служить молодого человека отправил отец, так как тот не хотел учиться. Представитель бизнесмена отказался комментировать эту информацию.
Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики летом, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к вузу. Сын миллиардера учился на коммерческой основе на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения» с 2019 года. После окончания первого курса ВШЭ при успешной сдаче экзаменов студенты зачисляются на первый курс Лондонского университета. Стоимость обучения на платных местах в 2021 году — 770 000 рублей в год.
Согласно данным российского вуза, к сдаче летней сессии Никита Мордашов подошел в числе худших студентов курса с 2,6 балла из 10 возможных. «Отец сказал ему — ну, тогда иди служить», — рассказывает знакомый сына миллиардера. Другой собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Никита Мордашов ушел служить в армию. По его словам, ему не очень нравилась учеба по этой программе, он не стремился остаться в вузе.
Алексей Мордашов занимает четвертое место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Состояние семьи предпринимателя оценивается в 16,8 миллиарда долларов.Всего у совладельца «Северстали» Алексея Мордашова семеро детей: сын от первого брака, двое сыновей (один из которых Никита) от второго, еще один сын и три дочери от третьего брака.
Никита с братом Кириллом в 2019 году стали совладельцами бизнеса отца: он передал им 25% в туроператоре TUI, а также 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Мордашов объяснил свое решение необходимостью ввести сыновей в дела компании, которую они унаследуют в будущем.
Ну, а в компанию Nordgold входит ведущее золотодобывающее предприятие Бурятии – «Бурятзолото».
Фото: function.mil.ru
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