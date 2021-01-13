В Улан-Удэ в поселке Забайкальский срочно огораживают собачий приют

Бродячих псов изолируют от местных жителей за счет бюджета, но людей это уже не устраивает

Журналист «Номер один» побывал сегодня в злополучном поселке. Жители взбудоражены и признаются - боятся за безопасность своих детей. Более того, они уверяют, что случаев нападения собак на людей больше двух. По их словам, нападения начались задолго до шумихи в прессе и на самом деле пострадавших (особенно детей) очень много. Сейчас доходит до того, что собаки, почувствовавшие запах крови, набрасываются и на взрослых.







Жить в зоне риска люди больше не хотят, а потому не согласны с протестом зоозащитников. По их мнению, сегодня единственно верный вариант решения проблемы – это сначала уничтожить всех бродячих животных на улицах поселка, а затем – перенести приют из жилого массива в другое место.







- Конечно, собаки бегают не только у нас. Левый берег (Поселье), Шишковка, Аршан – тоже огромные территории с частными домами, похожие на наши. Но там нет таких страшных случаев нападений. Поэтому мы считаем, что все дело в приюте для собак. Именно эти собаки кусают людей. Мы будем требовать, чтобы приют убрали от нас подальше, иначе мы и наши дети никогда не будем в безопасности! – уверены местные жители.

Когда мы подъехали к пресловутому приюту «Надежда», то увидели, что там кипит бурная работа – сотрудники комбината по благоустройству огораживают территорию приюта.







Поселок Забайкальский в пригороде Улан-Удэ в последнее время на особом слуху. Напомним, именно там произошло два страшных нападения собачьих стай. В первом случае – пострадала молодая девушка, которая сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице, а вчера несколько разъяренных псов хотели загрызть школьника. Одиннадцатилетний мальчик сейчас также госпитализирован, врачи делают операции. Особенно сильно пострадали у ребенка ноги.- Вчера напала собака на мужика взрослого, он пошел в поликлинику, у него рука разодрана была, - говорят местные. – Если раньше можно было прикрикнуть на собаку, и она пугалась, то сейчас им все равно. Случаев нападения на взрослых также становится все больше. Теперь уже не застрахован никто.Но, конечно, особая боль – за ребятишек, которые в силу возраста и комплекции сложно давать отпор стаям собак.- Сейчас речь идет о том, что все в зоне риска. Если кто-то успеет побежать и спасти ребенка, то хорошо. Если все произойдет в безлюдном месте, то может случиться самое страшное, - говорит житель поселка Алексей Брикотин.Доходит до того, что одни дети ходят в школу с огромными палками (если родителей нет с ними). Других ребят взрослые боятся отпускать одних. Родители стараются объединяться с другими родителями и помогают подвозить детей до школы. Но, конечно, обеспечить безопасность всем школьникам эти меры не помогут.- Нам нужен автобус, который бы подвозил детей. Некоторые несколько километров вынуждены идти пешком до школы, что с ними случится в этот момент, не знает никто! – говорит местная жительница Анна Хлебосолова.В пресс-службе городского Комбината по благоустройству нам подтвердили – приют ограждают именно силами сотрудников комбината. Как поясняется, работа ведется для того, чтобы обезопасить жителей поселка.Напомним, сегодня в 19 часов в поселке Забайкальский планируется провести собрание жителей, на котором они огласят еще раз свои просьбы. Правда, в нынешних условиях просьбы уже превращаются в требования.- Если власти не пойдут нам на встречу, мы сами будем решать эту проблему. У нас мужики уже готовы взяться за топоры, ножи и ружья и самолично вести патрулирование на улицах. Почему столько миллионнов выделяется на борьбу с бродячими животными, а мы и наши дети находимся в опасности и вынуждены жить в страхе?! – возмущаются жители.Фото: «Номер один»