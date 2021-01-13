В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей

Очередное «усиление» ГИБДД запланировано на вечер 14 января



В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 14 января вечером в Улан-Удэ будет проведена массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в МВД по Бурятии.



Запланировано выставление дополнительных шести автопатрулей в составе 12 сотрудников ДПС ГИБДД МВД Бурятии. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы республики.



Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде, под воздействием наркотиков и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.



ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии опьянения.



Фото: ГИБДД



