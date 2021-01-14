Власти Улан-Удэ приступили к тотальному уничтожению всех бродячих собак

Обойти федеральный закон помогла бешеная лиса
Вчера вечером в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ состоялась встреча жителей поселка и представителей городских властей. На ней присутствовали мэр Игорь Шутенков, глава Октябрьского района Андрей Сухоруков, заместитель мэра – руководитель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев и начальник республиканского Управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев.
На встрече власти официально озвучили, что всех бродячих собак в городе будут отлавливать и усыплять. Обойти федеральный закон, который запрещает это делать, городским властям помогла бешеная лиса, которую обнаружили на окраине города в конце декабря. Из-за этого случая Улан-Удэ и три близлежащих района - Заиграевский, Тарбагатайский и Иволгинский - признаны очагом и угрожаемой зоной по распространению бешенства.
- Когда произошел первый случай (нападения на девушку – прим. авт), кто бы что ни говорил, глава республики, мэр города отработали, - рассказал жителям поселка заместитель мэра Сергей Гашев. - К счастью или с сожалению, не знаю, возле города нашли бешеную лисицу. После этого мэр выделил 3 миллиона, глава выделил 5 миллионов, и 30 числа мы с двумя подрядчиками заключили договоры. Все праздники мы отрабатывали, отловили 426 особей. Их, как предполагаемых по бешенству, всех усыпили. К Забайкальскому было особое внимание. Здесь признали бешеными и усыпили более 100 особей. Сейчас работают 4 бригады, мы вызвали из Иркутска компанию «Пять звезд», тоже хотим завести на город. Наша задача – за январь-февраль отловить максимальное количество животных, которые могут занести бешенство на территорию города. Работа проводится, никто не сидит, даже не думайте.
По словам чиновника, сейчас подрядчики, которые занимаются отловом, «практически не спят».
- В городе работают пять бригад, сегодня приступает шестая. Сейчас с иркутской фирмой договоримся, еще шесть бригад зайдет на город. То есть мы минимум будем отлавливать двести собак в день, - заверил собравшихся Сергей Гашев.
Слова городского чиновника подтвердил начальник Управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев.
- С начала года в Бурятии было 19 случаев бешенства. Это не в городе, но в пригороде было, на стеле мы лису поднимали, потом лису на Восточном. Поэтому всех отловленных собак мы сейчас усыпляем, - заявил он.
Напомним, в последнее время в Улан-Удэ участились случаи нападения безнадзорных собак на людей. Два наиболее резонансных случаях произошли в микрорайоне Забайкальский. Сначала в конце декабря там стая собак едва до смерти не загрызла 20-летнюю девушку, а на днях животные напали на 11-летнего мальчика, который также серьезно пострадал.
Фото: «Номер один»
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