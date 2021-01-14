Власти Улан-Удэ приступили к тотальному уничтожению всех бродячих собак

Обойти федеральный закон помогла бешеная лиса





Вчера вечером в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ состоялась встреча жителей поселка и представителей городских властей. На ней присутствовали мэр Игорь Шутенков, глава Октябрьского района Андрей Сухоруков, заместитель мэра – руководитель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев и начальник республиканского Управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев.

На встрече власти официально озвучили, что всех бродячих собак в городе будут отлавливать и усыплять. Обойти федеральный закон, который запрещает это делать, городским властям помогла бешеная лиса, которую обнаружили на окраине города в конце декабря. Из-за этого случая Улан-Удэ и три близлежащих района - Заиграевский, Тарбагатайский и Иволгинский - признаны очагом и угрожаемой зоной по распространению бешенства.- Когда произошел первый случай (нападения на девушку – прим. авт), кто бы что ни говорил, глава республики, мэр города отработали, - рассказал жителям поселка заместитель мэра Сергей Гашев. - К счастью или с сожалению, не знаю, возле города нашли бешеную лисицу. После этого мэр выделил 3 миллиона, глава выделил 5 миллионов, и 30 числа мы с двумя подрядчиками заключили договоры. Все праздники мы отрабатывали, отловили 426 особей. Их, как предполагаемых по бешенству, всех усыпили. К Забайкальскому было особое внимание. Здесь признали бешеными и усыпили более 100 особей. Сейчас работают 4 бригады, мы вызвали из Иркутска компанию «Пять звезд», тоже хотим завести на город. Наша задача – за январь-февраль отловить максимальное количество животных, которые могут занести бешенство на территорию города. Работа проводится, никто не сидит, даже не думайте.По словам чиновника, сейчас подрядчики, которые занимаются отловом, «практически не спят».- В городе работают пять бригад, сегодня приступает шестая. Сейчас с иркутской фирмой договоримся, еще шесть бригад зайдет на город. То есть мы минимум будем отлавливать двести собак в день, - заверил собравшихся Сергей Гашев.Слова городского чиновника подтвердил начальник Управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев.- С начала года в Бурятии было 19 случаев бешенства. Это не в городе, но в пригороде было, на стеле мы лису поднимали, потом лису на Восточном. Поэтому всех отловленных собак мы сейчас усыпляем, - заявил он.Напомним, в последнее время в Улан-Удэ участились случаи нападения безнадзорных собак на людей. Два наиболее резонансных случаях произошли в микрорайоне Забайкальский. Сначала в конце декабря там стая собак едва до смерти не загрызла 20-летнюю девушку, а на днях животные напали на 11-летнего мальчика, который также серьезно пострадал.Фото: «Номер один»