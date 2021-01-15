ТГК-14 огорошила жителей Улан-Удэ огромным счетом за тепло

На вопрос, откуда взялся долг, энергетики ответили сложной математической формулой





Компания ТГК-14 выставила долг жителям дома по улице Карла Маркса, 29, размером в 333 тыс. рублей. Жильцы разводят руками – никто не понимает, откуда внезапно образовалась такая задолженность.

В ноябре улан-удэнцы совместно с инициативной группой «Нет произволу ТГК-14» обратились к лидеру фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову, он пообещал разобраться по этому вопросу. Напомним, осенью прошла серия пикетов движения «Нет произволу ТГК-14». Ранее на сайте change.org опубликовали петицию от жителей республики на имя главы Бурятии Алексея Цыденова. В ней возмущенные улан-удэнцы критикуют непрозрачный порядок начислений и перерасчетов за оплату услуг теплоснабжения. На сегодняшний день петицию подписали уже 775 человек. Что касается непрозрачного порядка, улан-удэнцы попросили разъяснений у ТГК-14 о том, за что и на каком основании произведены доначисления. В ноябре пришло письмо, где напечатаны математические формулы, расшифровав которые, можно получить результаты по доначислениям. Как признается Анна, расшифровать эти формулы на несколько страниц А4 не получилось ни у кого.







Весной 2020 года жителей дома по улице Карла Маркса, 29 в Улан-Удэ уведомили о необходимости выплатить долг с 2018 года размером в 333 тыс. рублей. Жильцы, в свою очередь, были шокированы – откуда взялась такая большая задолженность и почему долг выставили только сейчас? Разбирательства идут по сей день.– В 2018 году была проверка общедомового счетчика подачи тепла, нам назначили одну сумму – 1800 рублей. А в марте месяце 2020-го выставляют счет, что конкретно мы уже должны 7 тысяч с копейками, а по всему дому – 333 тысячи. И никто не дает ответа, за что этот долг. Ни ТГК-14, ни управляющая компания ЖЭУ-6, – рассказывает жительница дома Мария Марихина.Тем не менее сведения с компаний ТГК-14 расходятся. В ответ на запрос редакции пресс-служба ТГК-14 поясняет, что была выставлена годовая корректировка начисления платы за отопление. Годовая корректировка сформирована за период с 1 января 2018 года по 30 ноября 2019 года. Доначисление составило 333 363 рубля 77 копеек. Как говорится в сообщении, корректировка платы за отопление производится исходя из данных общедомового счетчика по истечении года работы прибора учета в первом квартале, следующем за расчетным периодом. Кроме того, на обращение жителей отправлен официальный ответ еще в июне 2020 года.– Особо подчеркиваем, приборы учета не экономят тепло, а лишь считают количество потребленной жилым домом теплоэнергии, – добавляют в сообщении.– Моей матери 81 год, но хоть она всю жизнь проработала экономистом в строительной организации, и то не смогла понять, – делится Анна.Стоит отметить, что в присланных формулах разобраться без специальных знаний действительно непросто. На данный момент жильцы ждут ответа от прокуратуры, а затем намерены подавать в суд.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»