Самолет с 11-летним мальчиком из Улан-Удэ, покусанном собаками, повредил колесо при посадке в Сургуте

Транспортная прокуратура проводит проверку, борт должен вылететь в Москву сегодня вечером
Самолет с 11-летним мальчиком из Улан-Удэ, которого покусали собаки, вылетит из Сургута в Москву (Внуково) сегодня предварительно в 18:00 (мск). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Как следует из пресс-релиза, Сургутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов после того, как сегодня 3:58 (местного времени, +2 с мск) в аэропорту Сургута с целью дозаправки произведена посадка воздушного судна Hawker 800, принадлежащего авиакомпании «Вельталь-авиа». Самолет выполняет рейс сообщением Улан-Удэ - Москва (Внуково), который производится по заданию санитарной авиации для госпитализации ребенка в больницу Москвы.
В результате посадки произошла деформация колеса стойки шасси. Посадка воздушного судна произведена в штатном режиме, пострадавших нет. На борту воздушного судна находилось пять пассажиров, из них один ребёнок и четыре члена экипажа. В настоящее время воздушное судно находится в аэропорту Сургута.
На место происшествия выехал Сургутский транспортный прокурор. «Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности полетов», - отметили в прокуратуре.
Как сообщал «Номер один», 15 января в 3:30 ночи из Улан-Удэ состоялся вылет санитарного борта в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для оказания дальнейшего лечения 11-летнему мальчику, пострадавшему от нападения собак в мкрн. Забайкальский. Ребенка сопровождают мать, заместитель главного врача по хирургической части Детской республиканской клинической больницы Бат Дондоков и специалисты Всероссийского территориального центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России.
В связи с обнаруженной неисправностью спецборта в Сургуте, 11-летнего мальчика временно госпитализировали в Городскую клиническую областную больницу. Проводятся постоянные переговоры с главным врачом больницы Михаилом Курносиковым. «Состояние ребенка стабильно тяжелое, без ухудшений», - поясняет главный врач. Для матери ребенка организовано проживание в гостинице. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Бурятии.
Фото: vcmk.ru
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