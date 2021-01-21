В Бурятии истощенная девочка три дня пила только воду, пока ее мать пила водку

«Номер один» выяснил подробности шокирующей истории





После новогодних каникул Следственный комитет обнародовал жуткую историю . В Детскую республиканскую клиническую больницу еще в ноябре поступила 13-летняя девочка в истощенном состоянии. Ее вес на момент госпитализации составлял около 14 килограммов. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело, однако односельчане просят оставить девочку с матерью.

Информация о девочке поступила в Следственное управление СКР по Бурятии от детского омбудсмена республики и прокурора Заиграевского района.Детский омбудсмен Наталья Ганькина говорит, что о Веронике (имя изменено) узнала от врачей больницы. Ее привезли в больницу на скорой и положили в реанимацию. Пролежала в клинике в общей сложности три недели.- Вероника рассказала врачам, что ее мама три дня выпивала, а сама она все это время пила только воду. Девочке стало плохо, пришлось вызывать скорую, - рассказывает Наталья Ганькина.Уполномоченный связалась с сотрудниками органов опеки и администрации Заиграевского района. Оказалось, что женщина уже попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних. В августе 2020 года маму привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При этом на профилактический учет ее не поставили.- В семье трое детей, отец умер полтора года назад. Двое младших братьев Вероники не имеют проблем со здоровьем. У девочки же несколько врожденных заболеваний, из-за одного из них у нее замедленный рост и развитие. Веронике было рекомендовано обследование и лечение, для нее разработали программу реабилитации. Полагалось бесплатное абсорбирующее белье, подгузники, реабилитация в санатории. Но мама ничем не пользовалась, на обследования ребенка не приводила, - говорит уполномоченный по правам ребенка.После того как в больнице Веронику перевели из реанимации в обычную палату, к ней приехала мама. Женщине позволили быть рядом с дочкой и ухаживать за ней.- Это сделали для того, чтобы мама прониклась ребенком, прочувствовала, посмотрела на других родителей и детей. Хотя можно было поставить человека из органов опеки, но мы решили дать шанс маме. Надеюсь, что она осознает, что для нее значит дочь, и займется ею. При этом районная комиссия контролирует условия, в которых сейчас живет ребенок. И если ситуация ухудшится, будет решаться вопрос о ее дальнейшем жизнеустройстве, - поясняет Наталья Ганькина.Вскоре после огласки этой истории жители села, где проживает многодетная семья, решили провести сход. Местная активистка Нина Костенко говорит, что из 60 жителей села на сход пришло около десяти человек.- Вся беда в том, что мать девочки Лена (имя изменено) выпивает. Пока был жив отец, она держалась, хоть и глава семьи тоже иногда выпивал. После смерти супруга Лена сошлась с молодым человеком, а он сильно пьет, нигде не работает. Семья не малоимущая, получает пенсию по инвалидности ребенка и по потере кормильца, больше 50 тыс. рублей, - рассказывает женщина.Сельчане на сходе настаивали на том, чтобы Елену временно ограничили в правах на ребенка, но родительских прав при этом не лишали.- Мы власти против не настраиваем, не хотим, чтобы мать лишили родительских прав. Девочку нужно подлечить сейчас, а маме закодироваться и перестать пить. Веронике 13 лет, но выглядит она как семилетний ребенок, - описывает ситуацию активистка.Сейчас ребенок по заявлению матери передан в реабилитационный центр. Там девочка будет находиться до 1 февраля, потом ее вновь положат в ДРКБ на плановое лечение.- Семья находится в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних с 2017 года, когда у ребенка были проблемы с продлением инвалидности. За весь период семья неоднократно посещалась, каких-либо угроз здоровью или жизни девочки не выявлено. Не было и сообщений о неблагополучии от педагога, обучающего ребенка на дому, и от медицинских работников, у которых ребенок находился под наблюдением. Ребенок имеет заболевание, связанное с задержкой физического развития. Более точные обстоятельства определит экспертиза, назначенная в рамках расследования уголовного дела по статье за неисполнение родительских обязанностей, - сообщил «Номер один» заместитель руководителя администрации Заиграевского района по социальным вопросам Александр Митыпов.Однако в прокуратуре со словами чиновников о благополучии семьи не согласны и считают, что мать ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности: не заботится о здоровье дочери, не осуществляет должный уход, а в периоды злоупотребления спиртными напитками не кормила дочь.- По материалам прокурорской проверки 25 декабря 2020 года следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - сообщает надзорный орган. Отметим, что санкции данной статьи предусматривают в том числе лишение свободы на срок до трех лет.Кроме того, есть нарушения в работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не признавала семью находящейся в социально опасном положении, несмотря на наличие оснований к этому. Орган опеки и попечительства не принял меры по изъятию ребенка из семьи. Заиграевская ЦРБ при наличии сведений о неисполнении матерью рекомендаций врача, непрохождении медицинского обследования, об отказе от госпитализации ребенка-инвалида не проинформировала орган опеки и попечительства.- По фактам выявленных нарушений прокуратура района внесла представления главе Заиграевского района и главному врачу Заиграевской ЦРБ. Решается вопрос о подаче иска о лишении родительских прав матери, - сообщили в прокуратуре «Номер один».Окончательное решение о судьбе девочки и ее матери примет суд. У многодетной женщины еще есть шанс все исправить. Но теперь все зависит только от нее самой.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: pixabay.com