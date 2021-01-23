Жители Бурятии почувствовали тягу к шальным деньгам

Число частных инвесторов, отнесших свои деньги на биржи, увеличилось до 7,6 млн с прошлогодних 3,4 млн

Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: «Номер один»

В Бурятии можно сколотить и потерять целые состояния за считанные месяцы. По данным Банка России, на начало четвертого квартала прошлого года число частных инвесторов, отнесших свои деньги на биржи, увеличилось до 7,6 млн с прошлогодних 3,4 млн. Данные за год еще не подведены, однако, согласно прогнозу, число новых биржевиков может достичь 10 млн человек.В Бурятии, учитывая склонность азартного молодого поколения к риску, число новых инвесторов, по некоторым оценкам, за год утроилось. Причем мощным катализатором биржевой торговли стал прошлогодний весенний карантин. О том, как зарабатываются миллионы и к чему может привести потеря осторожности при инвестировании в современные финансовые инструменты, - в материале «Номер один».Улан-удэнец Баир еще в 2019 году продал полученную весной по наследству улан-удэнскую «двушку» и вложил их на биржевом рынке в акции «голубых фишек»: «Сургутнефтегаз», «Норникель» и др. За два года его портфель почти удвоился в цене, а сам рынок, за исключением просадки весной 2020 года, показал феноменальный рост за всю историю биржевой торговли.Баир, по его словам, никогда не интересовался торговыми площадками и теперь не тратит время на изучение рынка, действуя, как все.- Все, что растет и пользуется спросом у других, туда я и вкладываю, - объясняет свою незатейливую позицию молодой трейдер. - Главное, что это приносит доход, остальное меня мало интересует.Когда рынок растет, деньги просто падают с небес. Другие неквалифицированные инвесторы, проще говоря, толпа обывателей, глядя на феерическую доходность прошлых лет, бросились вкладываться не только в акции, но и в более сложные финансовые инструменты, которые порой труднообъяснимы даже для профессионалов рынка.Между тем на растущем рынке «обезьянничание» дает результат и в прямом, и переносном смысле. Это показал нашумевший эксперимент по случайному выбору акций для инвестирования. Напомним, в 2008 году в России шимпанзе выбрала ряд кубиков с обозначениями акций ряда компаний. За десять лет стоимость портфеля, «собранного» обезьяной, выросла в 7,5 раза, намного опередив доходность профессиональных паевых фондов.Причины ажиотажной игры на бирже в Бурятии объясняют несколькими факторами.- Сильный приток клиентов в Бурятии начался с весеннего карантина, когда делать было нечего, люди сидели перед компьютерами и многие решили попробовать что-то новое, - говорит финансовый аналитик Александр Доржиев. - Вторая по значению когорта инвесторов - это крупные вкладчики банков, у которых в прошлом году закончились сроки депозитов, переставших приносить доходность из-за снижения ставок. Они также пришли на рынок, в том числе воспользовавшись услугами банков. Активно продвигающих услуги по долгосрочному (на три года и более) инвестированию на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). В том числе с целью получения вычета по подоходному налогу в 13%.И, наконец, сыграло свою роль увеличение доступности населения к финансовым инструментам. По словам аналитика, «накопилась критическая масса, связанная с развитием инвестиционных платформ, упростивших населению путь на биржевой рынок». Если раньше, для того чтобы торговать на площадках, требовался компьютер, то сегодня стали доступны мобильные приложения на смартфонах, имеющиеся почти у каждого. Открыть брокерский счет и начать торговать можно за считанные минуты.Конкуренция снизила и комиссионные торговых площадок - с каждой сделки по купле или продаже акций теперь берется 0,005 - 0,006% от суммы. Что многократно ниже банковских комиссий при оплате населением различных услуг.Кроме того, сказалась и агрессивная реклама ряда инвестиционных подразделений банков. Которые обещают мифическую «гарантию сохранения вложенных средств» и сверхдоходы в будущем. В итоге мы имеем просто безумное ралли на рынке, когда на рынок подтягивается совершенно «безбашенная» и неквалифицированная публика, рискует и не думая о последствиях.- Меня удивляет, когда некоторые улан-удэнцы покупают, например, на зарубежных площадках акции «Тесла», цены на которые явно завышены, и здесь вопрос лишь во времени - когда они пойдут вниз, - продолжает Александр Доржиев. — Фактически речь идет о «пушечном мясе» - об инвесторах, которые в ходе предстоящей мощной коррекции рынка потеряют свои деньги. Что-то подобное, кстати, произошло весной этого года, когда случилась просадка на 40% стоимости торгуемых активов и 100% инвесторов, использующих заемные средства, потеряли свои деньги.Более того, по словам эксперта, многие игроки в ходе торгов не только обнулили свои брокерские счета, но и остались должны торговым площадкам миллионы рублей.Напомним, в апреле 2020-го в Москве на торгах стоимость фьючерсов на поставку нефти упала на 300% за день - до минус 37 долларов за баррель. Что обернулось разорением нескольких сотен частных трейдеров на Московской бирже после остановки торгов и фиксации убытков по контрактам.Тем не менее, как отмечается, большинство новых инвесторов из Бурятии, пришедших на фондовые рынки, публика еще непуганая, считают эксперты.- Они еще ни разу не видели падения рынков, а наблюдали только рост, и у многих наблюдается полный отрыв от реальности, склонность играть на заемные средства с высокорискованными инструментами, - подчеркнул аналитик.Между тем уже в 2021 году ожидается волна дефолтов в мировой экономике и углубление экономического кризиса. И сегодняшнее «ралли» на рынке, вызванное массовой эмиссией денег на борьбу с пандемией и поддержку экономики, — временное явление.- Мы сейчас всецело зависим не только от санкций и цен на нефть, но и, прежде всего, от состояния мировой экономики, - говорит улан-удэнский экономический эксперт Анатолий Думнов. - В том числе от ситуации с долларом. Как только он начнет укрепляться в мире, то с развивающихся рынков ( в том числе российского) деньги потекут в США. - В самой же России пока не видно драйверов роста, все очень печально и экономика будет продолжать стагнировать в ближайшие годы. Поэтому, исходя из фундаментальных факторов, наши активы переоценены, так же как и рубль.По мнению экономиста, национальная валюта уже была девальвирована в прошлом году почти на 20%, и очередное ослабление, очевидно, не за горами. Анатолий Думнов считает, что инвестирование не должно быть массовым.- В Бурятии люди очень азартны, я знаю многих, кто не мыслит своей жизни без риска. И это настораживает, — продолжает экономист. - Поскольку такие игроки, вкладывая в фондовый рынок порой все свои средства, в случае падения акций остаются без средств к существованию.Не случайно все больше появляется сведений, что на рынок акций стали выходить люди, ранее делавшие ставки на спорт, игроки интернет-казино и тотализаторов.- Рынки находятся на пиках, возможно еще временное движение наверх, но никто не знает, сколько это продлится, ведь все идет к повторению Великой депрессии. Когда практически все активы, может быть, за исключением золота и некоторых стабильных валют, будут падать, причем значительно, - считает экономист Анатолий Масловский. - Искусственно надутый, не подкрепленный фундаментальными факторами пузырь на фондовых рынках обязательно лопнет.Но пока рынок растет, банкет невиданной ранее алчности на фондовых рынках продолжается. Но стоит помнить - падение вниз может быть очень болезненным.