Комитеты парламента Бурятии обсудили новый состав правительства

Кандидатуры не встретили возражений, большего всего вопросов - к Альхееву



В комитетах Народного Хурала Бурятии обсудили кандидатуры заместителей председателя правительства республики, которые после его отставки работают в статусе «исполняющих обязанности. В целом, обсуждение всех кандидатов прошло конструктивно. Возражений по кандидатурам не поступило, сообщили в пресс-службе парламента.



В частности, на этой неделе прошло заседание двух комитетов Народного Хурала – бюджетного и комитета по государственному устройству. Парламентариям представили претендентов на должности зампредов правительства, а также - министров экономики и финансов.



Председатель Комитета Народного Хурала по государственному устройству Виктор Малышенко отметил, что многие кандидаты хорошо знакомы депутатам, с некоторыми накоплен большой опыт плодотворной и конструктивной работы. Поэтому парламентариев, в основном, интересовало видение их будущей работы.



Больше всего вопросов было новому человеку в республиканском правительстве - Ивану Альхееву, предложенному на должность вице-премьера, в зоне ответственности которого будут минимущество, минприроды, минтуризма и минкультуры.



Парламентарии отметили его хороший опыт руководителем Тункинского района. По итогам года район занял лидирующие позиции в рейтинге муниципальных образований республики. Депутатов интересовали вопросы развития туризма в районах Бурятии. По мнению Ивана Альхеева, любой район может развивать туризм в своем направлении: агротуризм, оздоровительный, познавательный и другие.



Немало пожеланий депутаты высказали Всеволоду Мухину, претендующему на должность первого зампреда правительства. В своем выступлении на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Всеволод Мухин отметил тесную совместную работу с бюджетным комитетом Народного Хурала.



«Нужно будет развивать положительный опыт – проведение нулевых чтений, когда проект закона обсуждали в комитете по бюджету до его внесения в Народный Хурал. Это позволяет существенным образом улучшить качество работы», - подчеркнул Всеволод Мухин.



Депутат Михаил Степанов, обращаясь к нему, попросил в случае утверждения его на должность первого зампреда, обратить внимание на школы, расположенные в старых зданиях, которым требуется капитальный ремонт. Геннадий Доржиев отметил необходимость особого внимания реальному сектору экономики и местному бизнесу как источнику наполнения доходов республиканского бюджета.



С кандидатом на должность зампреда по социальной политике Вячеславом Цыбикжаповым депутаты обсудили ситуацию с коронавирусом, оценивая ее, как не совсем простую. Но на это нашлись возражения у самих законодателей.



«В Бурятии она намного лучше, нежели в других регионах страны. У нас неплохая ситуация с диагностикой, койко-местами в ковидных госпиталях. Наше правительство достойно справляется. Думаю, что Вячеслав Балданович находится на своем месте и его нужно поддержать», - заметил Вячеслав Покацкий.



Окончательное решение по кандидатурам девяти заместителей председателя правительства республики и двух министров – экономики и финансов будет принято на заседании внеочередной сессии 26 января.



Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов отправил



Фото: egov-buryatia.ru В комитетах Народного Хурала Бурятии обсудили кандидатуры заместителей председателя правительства республики, которые после его отставки работают в статусе «исполняющих обязанности. В целом, обсуждение всех кандидатов прошло конструктивно. Возражений по кандидатурам не поступило, сообщили в пресс-службе парламента.В частности, на этой неделе прошло заседание двух комитетов Народного Хурала – бюджетного и комитета по государственному устройству. Парламентариям представили претендентов на должности зампредов правительства, а также - министров экономики и финансов.Председатель Комитета Народного Хурала по государственному устройству Виктор Малышенко отметил, что многие кандидаты хорошо знакомы депутатам, с некоторыми накоплен большой опыт плодотворной и конструктивной работы. Поэтому парламентариев, в основном, интересовало видение их будущей работы.Больше всего вопросов было новому человеку в республиканском правительстве - Ивану Альхееву, предложенному на должность вице-премьера, в зоне ответственности которого будут минимущество, минприроды, минтуризма и минкультуры.Парламентарии отметили его хороший опыт руководителем Тункинского района. По итогам года район занял лидирующие позиции в рейтинге муниципальных образований республики. Депутатов интересовали вопросы развития туризма в районах Бурятии. По мнению Ивана Альхеева, любой район может развивать туризм в своем направлении: агротуризм, оздоровительный, познавательный и другие.Немало пожеланий депутаты высказали Всеволоду Мухину, претендующему на должность первого зампреда правительства. В своем выступлении на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Всеволод Мухин отметил тесную совместную работу с бюджетным комитетом Народного Хурала.«Нужно будет развивать положительный опыт – проведение нулевых чтений, когда проект закона обсуждали в комитете по бюджету до его внесения в Народный Хурал. Это позволяет существенным образом улучшить качество работы», - подчеркнул Всеволод Мухин.Депутат Михаил Степанов, обращаясь к нему, попросил в случае утверждения его на должность первого зампреда, обратить внимание на школы, расположенные в старых зданиях, которым требуется капитальный ремонт. Геннадий Доржиев отметил необходимость особого внимания реальному сектору экономики и местному бизнесу как источнику наполнения доходов республиканского бюджета.С кандидатом на должность зампреда по социальной политике Вячеславом Цыбикжаповым депутаты обсудили ситуацию с коронавирусом, оценивая ее, как не совсем простую. Но на это нашлись возражения у самих законодателей.«В Бурятии она намного лучше, нежели в других регионах страны. У нас неплохая ситуация с диагностикой, койко-местами в ковидных госпиталях. Наше правительство достойно справляется. Думаю, что Вячеслав Балданович находится на своем месте и его нужно поддержать», - заметил Вячеслав Покацкий.Окончательное решение по кандидатурам девяти заместителей председателя правительства республики и двух министров – экономики и финансов будет принято на заседании внеочередной сессии 26 января.Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов отправил прежнее правительство в отставку 15 января , а 18 января, объявил новую структуру и кандидатуры в состав правительства Фото: egov-buryatia.ru