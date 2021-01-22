22.01.2021
Минздрав Бурятии отказался выплачивать медикам «ковидные» надбавки

Минздрав Бурятии отказался выплачивать медикам «ковидные» надбавки

Врачам пришлось идти в суд, их поддержала прокуратура

Суд в Улан-Удэ постановил выплатить медикам «ковидные» надбавки за работу в сложных условиях «коронавирусных» лечебных учреждений столицы Бурятии. Противостояние по поводу денег разгорелось в Железнодорожном районе.

Иск в суд подал прокурор района, который, рассмотрев предварительно ситуацию, пришел к выводу, что в ряде случаев имело место нарушение трудовых прав медицинских работников. Силовики обратились к Фемиде по поводу «ковидной» работы медсестры Татьяны Бадмаевой и еще трех женщин-медиков.

События, ставшие предметом разбирательства, относятся к маю 2020 года. В то время приказом Минздрава республики на базе  Центра восточной медицины  организован пансионат для лечения граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции нового типа.

Как заявила прокуратура в суде, из ГАУЗ «Городская поликлиника № 6» на работу в пансионат  направили врачей  невролога и терапевта, двух медсестер. Им довелось работать там с десятками пациентов в условиях стационара.

«Фактически работали в условиях  ковидного  госпиталя в круглосуточном режиме, в полной экипировке, в средствах индивидуальной защиты, оказывая помощь больным с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция». Однако выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлением правительства РФ, выплачены не были», выступила прокуратура.

Ответчиком был Минздрав Бурятии. Позднее соответчиком стал и  Центр восточной медицины. Первого хотели заставить обеспечить медучреждение финансами для данных выплат. А от второго требовали непосредственно саму выплату.

Позиции министерства и Центра кардинально различались. Представитель последнего исковые требования признала, согласившись с прокурорскими доводами, подтвердив, что медики работали в круглосуточном стационаре. А министерство, отметив, что в Центре был создан коронавирусный пансионат, заявило, что медики принимались на работу в «Городскую поликлинику № 6», где должны были оказывать лишь амбулаторную помощь. О том, что они начали работать в  ковидном  госпитале, чиновники  якобы не сразу узнали.

Поликлиника, кстати, не возражала против исковых требований.

Установлено, что на базе «Городской поликлиники № 6» был создан временный амбулаторный центр для коронавирусных больных. Медиков приняли в поликлинику  для работы в нем (на основании трудовых договоров внешнего совместительства).

Фемида отметила, что в нарушение Трудового кодекса РФ в договорах не указали место работы, а работали люди в ковидном пансионате на базе  Центра восточной медицины  (несмотря на то, что трудовой договор имели с поликлиникой). Право четырех медиков на «коронавирусные» выплаты  подтверждено.

Доводы представителя Минздрава, что медработники самостоятельно приняли решение о круглосуточном пребывании в  ковидном  пансионате, оценили как «явно несостоятельные».

Суд первой инстанции, как указано выше, встал на сторону истца. Вынесено решение - средства на выплаты четырем медикам необходимо выделить и выплатить. Министерство здравоохранения республики не согласилось с таким поворотом и подало апелляционную жалобу в Верховный суд. 18 января стало известно, что он подтвердил решение Железнодорожного райсуда.

Служба информации «Номер один»
Фото: «Номер один»
коронавирус врачи выплаты
^