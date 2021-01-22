Минздрав Бурятии отказался выплачивать медикам «ковидные» надбавки

Врачам пришлось идти в суд, их поддержала прокуратура





Суд в Улан-Удэ постановил выплатить медикам «ковидные» надбавки за работу в сложных условиях «коронавирусных» лечебных учреждений столицы Бурятии. Противостояние по поводу денег разгорелось в Железнодорожном районе.

Иск в суд подал прокурор района, который, рассмотрев предварительно ситуацию, пришел к выводу, что в ряде случаев имело место нарушение трудовых прав медицинских работников. Силовики обратились к Фемиде по поводу «ковидной» работы медсестры Татьяны Бадмаевой и еще трех женщин-медиков.События, ставшие предметом разбирательства, относятся к маю 2020 года. В то время приказом Минздрава республики на базе Центра восточной медицины организован пансионат для лечения граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции нового типа.Как заявила прокуратура в суде, из ГАУЗ «Городская поликлиника № 6» на работу в пансионат направили врачей невролога и терапевта, двух медсестер. Им довелось работать там с десятками пациентов в условиях стационара.«Фактически работали в условиях ковидного госпиталя в круглосуточном режиме, в полной экипировке, в средствах индивидуальной защиты, оказывая помощь больным с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция». Однако выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлением правительства РФ, выплачены не были», выступила прокуратура.Ответчиком был Минздрав Бурятии. Позднее соответчиком стал и Центр восточной медицины. Первого хотели заставить обеспечить медучреждение финансами для данных выплат. А от второго требовали непосредственно саму выплату.Позиции министерства и Центра кардинально различались. Представитель последнего исковые требования признала, согласившись с прокурорскими доводами, подтвердив, что медики работали в круглосуточном стационаре. А министерство, отметив, что в Центре был создан коронавирусный пансионат, заявило, что медики принимались на работу в «Городскую поликлинику № 6», где должны были оказывать лишь амбулаторную помощь. О том, что они начали работать в ковидном госпитале, чиновники якобы не сразу узнали.Поликлиника, кстати, не возражала против исковых требований.Установлено, что на базе «Городской поликлиники № 6» был создан временный амбулаторный центр для коронавирусных больных. Медиков приняли в поликлинику для работы в нем (на основании трудовых договоров внешнего совместительства).Фемида отметила, что в нарушение Трудового кодекса РФ в договорах не указали место работы, а работали люди в ковидном пансионате на базе Центра восточной медицины (несмотря на то, что трудовой договор имели с поликлиникой). Право четырех медиков на «коронавирусные» выплаты подтверждено.Доводы представителя Минздрава, что медработники самостоятельно приняли решение о круглосуточном пребывании в ковидном пансионате, оценили как «явно несостоятельные».Суд первой инстанции, как указано выше, встал на сторону истца. Вынесено решение - средства на выплаты четырем медикам необходимо выделить и выплатить. Министерство здравоохранения республики не согласилось с таким поворотом и подало апелляционную жалобу в Верховный суд. 18 января стало известно, что он подтвердил решение Железнодорожного райсуда.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»