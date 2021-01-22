Роль Наушек в международных перевозках растет

Объемы внешнеторговых перевозок через станцию увеличились на четверть в 2020 году



В течение 2020 года на пограничную станцию Наушки Восточно-Сибирской железной дороги прибыло более 1 миллиона тонн импортных грузов, что на 25% выше показателей 2019 года. Объемы грузов, перевезенных через станцию в экспортном направлении, выросли на 21% и достигли 7 миллиона тонн.



В общей сложности через пограничную станцию в прошлом году проследовало более 4,7 тысячи поездов, что почти на 700 поездов больше, чем за 2019 год, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Для совершенствования обработки возросших объемов грузов в октябре на станции Наушки в эксплуатацию введен крупнотоннажный подъемный механизм МККС-42Км. Козловой кран, предназначенный для работы с 20-ти и 40-футовыми контейнерами, позволяет ускорить работу по досмотру грузов на пограничной станции.



Также на пограничной станции завершено техническое перевооружение систем освещения и установка дополнительных осветительных приборов. Модернизация даст возможность параллельно осуществлять в темное время суток пограничный и таможенный контроль двух поездов, прибывших на станцию одновременно с двух направлений.



Отметим, что согласно прогнозу, оборот грузовых вагонов через пограничный переход Россия – Монголия может увеличиться с 210 тысяч в 2019 году до 385 тысяч - в 2025 году.



Фото: gudok.ru

