Плата за бесхозяйственность

Почему начисления за общедомовые нужды где-то выросли в разы, а где-то остались прежними





В последнее время в «Номер один» обращается все больше читателей, возмущенных подскочившей платой за общедомовые нужды (ОДН). Электричества чаще всего жители больше потреблять не стали, но коммунальные счета существенно изменились в неприятную сторону. Мы решили разобраться, почему произошел резкий рост ОДН и как вышло, что коснулся он далеко не всех.

Первая причина роста платы за ОДН – это изменившаяся методика начислений. Выяснилось, что с июля прошлого года, в соответствии с постановлением правительства России №950 от 29.06.2020 г., меняющим «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам», поменялась схема начисления платы за общедомовые нужды.До этого действовала другая – жители платили за ОДН только в рамках утвержденного норматива. За всё, что потреблялось сверх нормы, гарантирующему поставщику платила управляющая компания. Это должно было простимулировать «управляшки» наконец всерьез заняться вопросами энергосбережения и энергоэффективности, дабы снизить потери электроэнергии в многоквартирных домах.И получается, что там, где «управляшка» действительно работала и содержала инфраструктуру в порядке, плата за ОДН даже уменьшилась, потому что потери электроэнергии были сведены к минимуму. Для этого нужно было следить за состоянием внутридомовых электросетей, инициировать установку современных энергосберегающих осветительных приборов и прочее. Проводить такую работу на деньги, собираемые с жильцов – прямая обязанность управляющих компаний. Однако, как мы уже сказали, происходило это далеко не везде.В домах с непосредственным управлением – в основном, это бараки, от которых отказались УК – весь сверхнорматив ложился на плечи гарантирующего поставщика. И весь этот объем становился убытком энергетиков. Теперь, согласно изменениям в законодательстве, гарантирующий поставщик электроэнергии (при отсутствии управляющей компании) распределяет весь объем, потребленный на ОДН, в том числе и сверхнормативный, на лицевые счета всех жителей таких домов.Как исправить эту ситуацию? Во-первых, речь идет о замене устаревших приборов учета – счетчиках.«Индивидуальные приборы учета, установленные в многоквартирных жилых домах, могут работать с погрешностью учёта электроэнергии до 30%, при этом постоянно выявляются факты несанкционированного подключения к внутридомовым сетям, что естественно сказывается на общем потреблении электроэнергии в многоквартирном доме», - сообщили нам в территориальном подразделении «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт».Проще говоря, устаревшие счетчики могут ошибаться. К тому же, нередки случаи хищения электроэнергии, когда за особо хитрого жильца по факту платят его соседи. Отсюда и кратный рост платежей.По новым правилам, обязанность замены приборов учета возложена на гарантирующего поставщика. Что делается в этом направлении?«На сегодняшний день ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сформирована программа, где предложены мероприятия по оснащению энергопринимающих устройств потребителей интеллектуальными приборами (комплексный метод), - сообщили нам в пресс-службе компании. – Комплексный метод – это замена всех приборов учета в МКД (индивидуальных и ОДПУ) и установка интеллектуальных систем учета, так называемых «умных счетчиков», которая позволит учитывать фактическое потребление электроэнергии, считывать показатели качества, показания приборов учета и всю эту информацию дистанционно передавать гарантирующему поставщику».О преимуществах «умных» счетчиков «Номер один» писал уже не раз. Повсеместная их установка позволила бы значительно изменить ситуацию в электроэнергетике Бурятии в лучшую сторону. Во-первых, речь идет о более справедливом начислении – минимальная погрешность новых приборови одномоментное снятие показаний сделают свое дело. Во-вторых, было бы проще пресекать факты воровства электроэнергии. И в конечном счете это серьезно бы снизило уровень потерь электроэнергии. А люди сами смогут отслеживать и реагировать на изменение общего баланса потребления.До тех пор, пока инвестиционная программа гарантирующего поставщика находится на рассмотрении, жителям придется надеяться только на себя. Проблема не решится, пока «Энергосбыт Бурятии» не включит предполагаемые затраты в состав инвестпрограммы. На 2021 год такие мероприятия не предусмотрены. Впрочем, в компании возлагают большие надежды на то, что программа будет внедрена в 2022 году.Сейчас же установка приборов учета происходит по обращению потребителей.«В текущем году запланирована установка отсутствующих приборов учета и замена приборов учета с истекшим сроком межповерочного интервала», - сообщили нам в «Энергосбыте Бурятии», - «Но это самые обыкновенные счетчики. По сути, нам приходится сейчас доделывать то, что в свое время обязаны были сделать сами потребители».Начисления за ОДН в Республике Бурятия по 3361 многоквартирному дому составили более 16 миллионов рублей. При этом уровень оплаты – менее 12%. Стоит ли говорить, что такой уровень собираемости ставит под удар энергетическую безопасность Бурятии? Ведь задачи гарантирующего поставщика – не только собирать деньги с потребителей, но и рассчитываться с производителями электричества, а также с сетевыми компаниями. Любая просрочка платежей угрожает серьезными последствиями.Проблему высоких начислений за общедомовые нужды можно решить за счет мероприятий по энергосбережению. Таких, например, как установка «умных» счетчиков. К тому же, жителям нужно быть бдительнее и сообщать энергетикам и блюстителям порядка о возможных фактах воровства электроэнергии. Ведь, повторимся, в домах, где сети и прочую инфраструктуру содержат в порядке, плата за ОДН не выросла. А значит, снижение размера платежей – дело рук не только энергетиков и коммунальщиков, но и самих жителей многоквартирных домов.Фото: pixabay.com