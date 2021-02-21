Нефтепродукты в Улан-Удэ продолжают литься

Власти не сумели совладать с поступлением нефтепродуктов в почвенный слой в микрорайоне Стеклозавод



Наследие советских времен, известное как «нефтяная линза», это большое подпочвенное скопление продуктов нефтепереработки. Они десятилетиями просачивались в толщу земли, образовав там подземное озеро. Из него опасные вещества попадали в Селенгу.



Несколько лет подряд на месте экологического неблагополучия велась откачка нефтесодержащей воды и ее утилизация. На это выделены бюджетные средства. В конце декабря 2020 года время действия госконтракта с подрядчиком на ликвидацию «нефтяного озера» истекло. Однако фирма-подрядчик не смогла завершить работы.



Возможно, подрядчик был бы и рад закончить свою работу, но произошло следующее. Внезапно оказалось, что под землю продолжают поступать и скапливаться там новые порции нефтепродуктов. То есть ликвидации «линзы» не произошло.



«В соответствии с гражданским законодательством истечение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств. В соответствии с условиями государственного контракта подрядчик гарантирует надлежащее качество выполняемой работы и безвозмездное устранение недостатков в них в течение трех лет со дня окончания срока действия госконтракта», - разъяснила положение вокруг подрядчика Наталья Тумуреева, врио министра природных ресурсов Республики Бурятия.



Она отметила, что по условиям госконтракта финансирование выполненных работ осуществлялось на основании соответствующих актов и в пределах лимитов бюджетных обязательств. «Дополнительного финансирования не предусмотрено», - сообщила замминистра.



Другими словами, откачку нефтепродуктов, сегодня по-прежнему натекающих в подземные горизонты, фирма ведет за свой счет. Думаем, ситуация с наличием свежего просачивания нефтепродуктов стала для подрядчика неприятным сюрпризом.



В апреле 2020 года Минприроды республики сообщало, что им подготовлена бюджетная заявка на выделение из республиканского бюджета 342,8 тыс. рублей на разработку «Программы инженерно-экологических исследований по определению наличия (отсутствия) новых источников поступления нефтепродуктов».



При рассмотрении бюджетных вопросов Народный Хурал выделил сумму. Однако потом Минприроды вернуло деньги назад в бюджет. Это произошло из-за того, что чиновники пришли к выводу, что некоторые обстоятельства по «линзе» изменились и нужда в Программе отпала. Конкурс на ее разработку даже не объявлялся.



Отказавшись от идеи Программы, в настоящее время Минприроды республики планирует подготовить заявку на выделение средств на выполнение инженерно-экологических и инженерно-геологических изысканий по определению источника поступления нефтепродуктов.



Сейчас чиновники работают над обоснованием стоимости выполнения данных работ. Предполагается, что вопрос рассмотрит апрельская сессия парламента Бурятии. Если средства выделят, то изыскания могут пройти в 2021 - 2022 гг. Судя по всему, подрядчик еще долго будет откачивать загрязнение в рамках гарантийного срока, упомянутого Натальей Тумуреевой.



Метаморфоза позиции Минприроды может быть связана с тем, что ведомство, проанализировав ситуацию, более-менее очертило круг предприятий и организаций, больше всего подозреваемых в продолжающихся поступлениях. Теперь это умозаключение нуждается в объективном подтверждении.



То, что в республиканском правительстве не оставляют попыток навсегда ликвидировать подземную экологическую нефтепроблему Улан-Удэ, очень похвально. Однако проблеме уже много лет, но решить ее до сих пор не удалось. Хочется верить, что новый раунд борьбы с «нефтяной линзой» завершится победой чиновников Бурятии и вредные отходы перестанут отравлять почву и воду.



Служба информации «Номер один».

Фото: "Номер один"

