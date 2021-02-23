«Цена промедлению – чья-то жизнь»

С окончания вывода войск из Афганистана 15 февраля 2021 года исполнилось 32 года

В этот день ветераны из Бурятии вновь собрались у памятника «Ровесникам, ушедшим бой» на траурный митинг. Напомним, афганскую войну прошли 2400 наших земляков. Среди них был нынешний председатель бурятского регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Валерий Геннадьевич Молоков, уроженец Хоринского района Бурятии. На войне он служил механиком по вооружению и десантному оборудованию.Валерий Молоков был призван в ноябре 1986 года Хоринским военкоматом. Служить направили в Военно-воздушные силы. После полугода «учебки» в Канске в мае 1987 года попал в Афганистан. Он вспоминает, как, выходя из самолета в Кабуле, увидел поодаль афганские домики-мазанки, женщин, одетых, как в сказке «Тысяча и одна ночь». Еще бросилось в глаза, что вокруг все в касках, бронежилетах, с оружием. Понимание, что попал на войну, появилось уже на кабульском пересыльном пункте.- Вокруг сопки лысые, то там, то тут: «бум!» и столбы пыли от разрывов снарядов. «Елки-палки, война!» - первое было впечатление. Но действительное осознание, что на войне, пришло уже в Кундузе, когда в самолет грузили раненых ребят: безруких, безногих, искалеченных. Помню, один ко мне подошел, попросил спички прикурить. Говорит: «А ты мне зажги» и показывает руки, а вместо них – культяпы. Смотрю, такой же пацан девятнадцатилетний, и рук нет. Страшно стало, - вспоминает Валерий Молоков.Служить пришлось на аэродроме в городе Кундузе. Там дислоцировался легендарный 181-й вертолетный полк, оснащенный транспортными Ми-6, Ми-8, ударными Ми-24. Валерий Молоков служил в четвертой эскадрилье, где были Ми-24 – гроза «духов». Обслуживал их вооружение: пулеметы, пушки, блоки ракет, подвешивал бомбы. Машины летали почти безотказно, но случались поломки вооружения от грязи и перегрева, приходилось его чистить, смазывать, заряжать, заменять, ремонтировать.- Все происходит в комплексе: если мы, техники, плохо выполним свою работу - случится задержка стрельбы и прочее, боевую задачу не выполнят. Станем медленно работать – вертолет позже вылетит. И где-то в горах, где те же десантники или идет колонна, это будет кому-то стоить жизни. Поэтому все работы мы выполняли бегом, старались сделать как можно быстрее, чтобы вертолет поднялся в воздух, - поясняет Валерий Молоков.А работа была очень тяжелая физически: самая легкая бомба, осветительная, весила 100 килограммов, фугасные – 250-500 килограммов. Ящик неуправляемых ракет весил 90 килограммов. И все это разгружали целыми «КамАЗами», все это надо было разрядить-зарядить, протереть-обтереть, смазать, подвесить, установить взрыватели и без ошибок. «Духи» то и дело обстреливали аэродром из минометов и ракетных установок.- Как-то наши патрульные задержали афганца. Одет в нашу форму, думали, солдат в «самоволке». По-русски не говорит, сначала решили, притворяется, как любили делать наши узбеки. Обратили внимание, у него звезда на ремне вверх тормашками. Оказалось – корректировщик, - рассказывает ветеран.В Кундузе Валерий Молоков служил до января 1988 года, когда был переведен в город Файзабад в отдельную эскадрилью уже в должности командира отделения вооружения. Через некоторое время назначен заместителем старшины эскадрильи.- Была поговорка: «Если хочешь пулю в зад – приезжай к нам в Файзабад». Он мало у кого на слуху, но туда приходили повоевать с Кабула, с Кандагара. Караван возьмут, покуражатся и уйдут. На карте все синим вокруг – это «духи». Одна из группировок бандформирований насчитывала до 40 тысяч, а нас там стоял один полк – тысяча человек. Рядом с нами находился кишлак, его житель днем пашет землю, а ночью в тебя стреляет. В горах там была точка Царандоя – местной афганской армии. За семь месяцев, что я в Файзабаде был, ее 14 раз вырезали, - рассказывает Валерий Молоков.В июле он вернулся обратно в Кундуз в 181-й полк. К тому времени уже начали выводить войска. Валерий Молоков покинул Афганистан 5 августа 1988 года, как раз в свой день рождения.- В этот день мне 20 лет исполнилось. Летели в полном самолете, мы были уже дембелями, до СССР оставалось преодолеть отрезочек в 70 километров, но каждый думал: «вдруг собьют?» и молчал. Внутри свет отключен, темно и полная тишина, только двигатели гудят. И вдруг свет включается, из кабины выходит борттехник и объявляет: «Ребята, я вас поздравляю: мы пересекли границу Советского Союза!». Все давай радоваться, друг друга обнимать. Через некоторое время он снова выходит и говорит: «Я вас понимаю, но давайте самолет посадим». Мы так балдели, что самолет раскачали. Приземлились на аэродроме Кокайты, в 40 километрах от Термеза. Сразу выскочили, кто плачет, кто обнимается, веселится, - погружается в воспоминания Валерий Молоков.Сам он тогда разыскал земляков, чтоб отметить день рождения. Ветеран вспоминает, сослуживцы из Бурятии, да и из Сибири вообще, отличались более крепким здоровьем, по сравнению с призывниками из европейской части, с детства были привычны к физическому труду, часто занимались охотой. С боевыми товарищами отношения поддерживает и сейчас.- Весь свой путь, со сборного пункта в Улан-Удэ, учебной части и в Афганистане, я прошел плечо к плечу, рука об руку с земляком Баиром Петровичем Мункожаповым из села Ташир в Селенгинском районе. Все радости-горести делили полностью. Мы как родные братья. Помню, пришли на переговорный пункт, он там с отцом разговаривал. Отец ему на бурятском, тот долго думает, молчит, через некоторое время ответит. А потом говорит: «Папа, давай на русском языке, я уже отвык на бурятском думать». Потом по дембелю приезжал к нему в гости, его родители меня встретили как родного сына, - рассказывает Валерий Молоков.Валерий Молоков не считает, что воевал зря – по его мнению, советские солдаты защищали там южные рубежи страны. Ведь США тогда строили планы размещения в Афганистане ракет средней дальности, которые «простреливали» всю территорию СССР.- Афганская война только называется афганской. В то время мы приняли на себя удар не только по защите Отечества, это была, можно сказать, Третья мировая. Там участвовали не только афганцы и советские солдаты, были и США, Китай, Англия, Франция, Пакистан, кого там только не было. И наемники различные были, и оружие поставляли со всего света. Вывод войск стал началом развала СССР, первым предательством от правительства, - считает ветеран.Как глава местного союза ветеранов, он обеспокоен их льготами и правами.- В этом году добавили 113 рублей к нашим «монетизированным льготам». Где-то 3200 рублей теперь получаем, ни о чем. А в соседних регионах ветеранам какие-то разовые выплаты делают. Мы написали обращение Путину, просим для участников войны в Афганистане сделать выход на пенсию в 55 лет. И обеспечить дровами, кто живет в частном секторе, - надеется Валерий Молоков.Василий Тараруев, для «Номер один».Фото из личного архива В. Молокова