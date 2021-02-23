В Бурятии крупный патриотический проект «споткнулся» о коронавирус

Когда «Патриот» запустят на полную мощность, сказать сложно



В мэрии Улан-Удэ прояснили текущее положение вокруг военно-патриотического парка «Патриот», который собираются создать на острове Комсомольском в Советском районе города. Можно констатировать, что кое-какие действия в направлении нынешнего усиления патриотизма в столице Бурятии предпринимаются. Но когда «Патриот» запустят на полную мощность, сказать сложно.



Длинней ковид - дальше «партизаны»



В Подмосковье существует военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Это огромный объект. В прошлом году в парке даже завершилось строительство главного храма ВС РФ. Улан-удэнскому «Патриоту» до федерального - как от Улан-Удэ до Пекина на четвереньках. Но все равно объект обещает быть весьма обширным: лазерный тир, аллея Героев, автостоянка, «Партизанская деревня», трасса «Гонка героев», площадки для командных видов спорта и т. д.



В связи с пандемией коронавирусной инфекции в настоящее время реализация проекта по созданию военно-исторической зоны «Патриот» приостановлена, сообщили «Номер один» в мэрии города.



Ситуация до того неопределенная, что в горадминистрации не смогли назвать срок полной сдачи парка в эксплуатацию. Даже примерно.



В объединенном стратегическом командовании Восточного военного округа нашему изданию рассказали, что военнослужащие инженерных войск выполнили работы для установки бетонных плит под военную технику. Ранее также сообщалось о завозе грунта, проведении дополнительных замеров для размещения планируемых объектов. Российская армия - инициатор и партнер в создании островного «Патриота»



Работа на местности началась в 2019 году. Но с той поры какого-то прорыва не произошло. Напомним, в «доковидные» времена планировали завершить работы по обустройству «Патриота» в два этапа. Причем первый хотели завершить до конца 2020 года.



Во сколько рублей обойдется новый виток патриотизма в стиле милитари, до сих пор неизвестно. Как пояснили чиновники, ориентировочная сумма, в какую обойдется создание парка, будет ясна после разработки проектно-сметной документации. Тогда же станет известно, кто станет финансировать создание парка.



Некапитальный «Патриот»



В мэрии Улан-Удэ отметили, что на острове Комсомольском присутствует риск затопления будущего парка рекой Селенгой. Вместе с тем на территории парка не планируется размещение объектов капитального строительства, заверили в муниципалитете. Намекая тем самым, что в случае потопа ущерб будет невелик.



Улан-удэнская Дирекция по паркам культуры и отдыха уже провела геодезические работы, разработала документацию по устройству двух спортплощадок на острове и изготовила эскиз проекта по благоустройству территории острова.



Патриотический милитари-проект оказался на этом клочке суши, окруженном водой, не случайно.



Напомним, первоначально его хотели разместить в парке «Юбилейный», в густонаселенных сороковых кварталах города. Как отмечали СМИ, эту инициативу выдвинула армия. На место для осмотра выезжали Игорь Шутенков и представитель штаба 36-й общевойсковой армии ВС РФ, дислоцирующейся в Бурятии.



Стороны пришли к согласию, что «Патриот» займет часть «Юбилейного». При этом пообещали, что сосны там вырубаться не будут.



Армия резво взялась за дело. Подогнали строительные краны, снесли площадку для выгула собак, начали укладывать плиты для установки демилитаризованных образцов техники. Однако представители общественности выразили возмущение, что в любимом месте отдыха местных жителей расставят бронетехнику и другие элементы военно-патриотического парка.



Развернулась бурная дискуссия в соцсетях. Мнение возмущенных людей можно выразить одним постом того времени: «Дорогие вояки, оставьте гражданским их парки отдыха и рекреации, где они прогуливаются с малышами, наслаждаются свежим воздухом, занимаются спортом и скандинавской ходьбой. Опять же митингуют. А все эти военные штучки проще разместить где-нибудь за городом. Там проще все заново создать: окопы, рвы, подъездные дороги сделать и т. д.».



Граждане собирались даже провести митинг. «Военные выходили с инициативой, даже начали работу в парке «Юбилейный», но мнения жителей разделились», - признал тогда Игорь Шутенков.



Так патриотический милитари-парк оказался на отдаленном острове в Советском районе.



Что касается денег, то раньше речь шла вроде бы о 12 млн рублей. Сегодня сумма действительно может измениться. Но земельный вопрос уже получил юридическое решение.



С целью реализации проекта по созданию зоны «Патриот» земельный участок площадью 325 735 кв. метров на острове Комсомольском г. Улан-Удэ передан в постоянное (бессрочное) пользование Дирекции (муниципальной Дирекции по паркам культуры и отдыха. - Прим. ред.), сообщили в мэрии города.



Поэтому парк «Патриот» будет находиться в управлении Дирекции.



В октябре 2020 года Дирекция и ФКУ «Военный комиссариат Республики Бурятия» подписали между собой соглашение о создании островного «Патриота».



36-я общевойсковая армия в лице военного комиссариата Бурятии организовывает военно-историческую зону, включая определение количества и месторасположения демилитаризованной военной техники и иных объектов, раскрыли детали соглашения в мэрии Улан-Удэ.



Чиновники не смогли дать прогноз по поводу максимальной пропускной способности парка «Патриот». Между тем это важный момент.



Сможет ли патриотический проект как-то окупаться с экономической точки зрения? Все эти «Партизанская деревня», автостоянка, лазерный тир и прочие объекты? Чтобы доходы были хотя бы равны расходам (на уборку, охрану и т. д.) и новое место милитари-патриотизма выходило по бухгалтерии «в ноль». Сложный вопрос.



Наверное, экономическая эффективность не будет приоритетным требованием к парку. В конце концов, в стране, например, вбухивают же большие деньги в фильмы, не окупающиеся в прокате.



«Патриот» предназначен для усиления патриотического воспитания граждан. Эффект от него невозможно сразу оценить в рублях или иных материальных категориях. Патриотизм – вещь особенная. Как показала «смерть» СССР, с ним могут случаться внезапные и фатальные проблемы. Никогда не угадаешь, на что люди готовы (не готовы) пойти ради своей страны.



Кому нужен «Патриот»?



Улан-удэнский парк «Патриот», без сомнений, сделают. Рано или поздно. Невзирая на расходы. Он станет крупнейшим за последние десятилетия новым объектом милитари-патриотизма в Бурятии.



Во времена СССР столица Бурятии, как и другие города Союза, уже обрела целый ряд объектов военно-патриотического направления. Патриотизм продвигали мощно. Улицы, названные в честь героически защищавших страну воинов в годы Великой Отечественной, большой мемориал Победы в центре Улан-Удэ с танком и другие места хорошо знакомы жителям города. Это подкреплялось митингами, праздниками, фильмами, учебниками, ТВ и др.



Но в Москве явно посчитали, что продвигать патриотизм в советских масштабах мало. Надо усилить и углубить. Новые патриотические веяния, разумеется, дошли до Улан-Удэ. Образно говоря, потенциал Вечного огня и военных парадов на площади Советов посчитали недостаточным. На помощь придет условная землянка в три наката в «Партизанской деревне».



Так кому нужен улан-удэнский «Патриот»? Думаем, в первую очередь власти. Для самоуспокоения. Мол, вот введен в строй еще один объект патриотической тематики.



Парк «Патриот» напрямую связан с историей Вооруженных сил Российской Федерации и направлен, в первую очередь, на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, заверили из объединенного стратегического командования.



Увы, в жизни улан-удэнцев, полагаем, он не сыграет большой роли. К сожалению, вряд ли стоит рассчитывать на подъем новых волн патриотизма. Не потому, что парку отвели место на отшибе города, а из-за общего фона жизни. Разве с появлением «Патриота» из Бурятии молодежь станет меньше уезжать? Иди резко снизится уровень криминала? Другими словами, больше патриотических объектов совсем не значит больше патриотизма.



Петр Санжиев, «Номер один»

Фото: "Номер один"

