Забайкальцы в Русско-Японскую: 116 лет от Мукденского сражения

Казаки из Бурятии отличились в финальной операции Русско-Японской войны

В минувшую пятницу, 19 февраля, исполнилось 116 лет с начала Мукденского сражения – одной из главных вех Русско-Японской войны. Напомним, там воевали наши земляки –верхнеудинские казаки из Урало-Забайкальской казачьей дивизии. Мукденское сражение 1905 года стало наиболее масштабным и кровопролитным эпизодом Русско-Японской войны.

Предпосылки созрели давно: обе стороны стремились решить затянувшуюся войну генеральным сражением, которое окончательно определит победителя. Битва произошла в окрестностях крупного города Мукден, ныне Шэньян. Силы противников были примерно равны: 280 тысяч русских войск против 270 тысяч японцев. Русские силы расположились широким фронтом в 150 км от Мукдена. Правый фланг занимала вторая Маньчжурская армия под командованием генерала Александра Каульбарса, в центре находилась третья Маньчжурская армия генерала Александра Бильдерлинга, левый фланг занимала первая Маньчжурская армия генерала Николая Линевича. В ее составе были первый и второй Верхнеудинские казачьи полки, и два забайкальских казачьих батальона.

Кроме того, в составе второй Манчжурской армии Каульбарса были пять сотен первого Верхнеудинского казачьего полка, первая и четвертая казачьи батареи, а также первый Читинский казачий полк. Всей конницей второй армии командовал прославленный генерал Ренненкампф.

Казаки, по традиции, осуществляли разведку и вылазки в тылы противника. Так, 5 февраля две сотни первого Верхнеудинского полка были в составе отряда, совершавшего набег на Хайчен. Его целью было взорвать в японском тылу железнодорожный мост на линии Ляолян-Хайчен-Дашичао. Казаки двигались к цели в ночное время, избегая стычек с японскими гарнизонами, пока 7 февраля не вошли в деревню Тава, неподалеку от объекта атаки – большого железнодорожного моста через реку Сяохэ. Деревню оцепили, не выпуская ни одного жителя. И в 7.00 отряд выступил к цели.





«Две сотни верхнеудинцев атаковали подразделение прикрытия у моста и, выбив противника, залегли за железнодорожным полотном, не позволяя японцам приблизиться к подрывным командам. Мост был взорван удачно и надолго выведен из строя», - описывает этот эпизод историк Николай Смирнов в работе «Слово о забайкальских казаках».





Этот рейд казаков оказался самым удачным, командир отряда, полковник Яков Гилленшмидт, получил Георгиевский крест IV степени, были награждены и отличившиеся казаки.

Другим успехом верхнеудинских казаков были стычки с японцами 14-15 февраля, когда верхнеудинцы замедлили продвижение японцев у деревни Ашенюлу, а также выявили перемещение крупной колонны японских войск, угрожающих флангу второй Маньчжурской армии. Тогда же, 15 февраля, первая Забайкальская казачья батарея орудийным огнем обратила в бегство японскую пехоту у деревни Фашенди. Еще одна крупная стычка произошла 16 февраля у Сифантая, где удалось замедлить наступление японцев.

То были предварительные стычки и разведрейды. Но генеральное сражение под Мукденом началось 19 февраля, с атаки японцев на восточный фланг русской армии. Хотя командующий российскими войсками генерал Куропаткин планировал наступать сам, сконцентрировать необходимые силы не удалось, инициатива перешла к японцам. К 3 марта наступление японцев на восточном фланге удалось остановить. Но к этому времени с 27 февраля японские войска начали массовое наступление на центр и западный фланг. Русские войска начали отступать. После длительных боев японцы 10 марта сумели занять Мукден. Этот день считается завершением Мукденского сражения.

По итогам сражения потери русской стороны составили 8 705 убитыми, 7 109 пропавших без вести, 51 438 раненых, 21 100 пленных. Японцы потеряли 15 892 убитых, 59 612 раненых, 2 000 пленных.

Формально победителями считаются японцы, хотя на самом деле итог сражения можно считать ничьей. Для японской стороны потери оказались чрезмерно тяжелыми, мощь армии была подорвана. Тогда как русские войска очень быстро их восполнили благодаря войскам, перебрасываемым по Транссибу. «Технически» российская армия вполне могла переломить ход войны в свою пользу. Но в России стала дестабилизироваться политическая обстановка, все громче звучали голоса разных радикалов. В таких условиях продолжать войну было рискованно, и Николай II начал шаги по заключению мира.

Что привело к поражению? Странно нерешительные и нерациональные действия командования (вроде бы ранее не замеченного к робости и некомпетентности)? Надлом морального духа солдат – после серии поражений и позорной сдачи Порт-Артурской крепости? Русско-Японская война была проиграна все же скорее на политическом, нежели военном поле. Но, так или иначе, в канун 23 февраля не грех вспомнить и тех, кто проливал кровь за отечество задолго до прихода советской власти.