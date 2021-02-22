Минтранс Бурятии открыл приём заявок на маршрут "Улан-Удэ - Ошурково"

Прежний перевозчик не справился с обязанностями и в феврале 2021 года прекратил выполнять рейсы



Минтранс Бурятии активно ведёт работу по решению вопроса о восстановлении регулярных рейсов маршрута №131. Прежний перевозчик не справился с обязанностями и в феврале 2021 года прекратил выполнять рейсы «Улан-Удэ – Ошурково». Таким образом, контракт с данным перевозчиком был аннулирован в соответствии с законодательством. На сегодня по данному маршруту осуществляет перевозки дублирующий маршрут, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.



На официальном сайте Министерства транспорта Бурятии размещено извещение на выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 131 «Улан-Удэ – Ошурково» без проведения открытого конкурса. С 16 февраля начата процедура приема заявок.



В Минтрансе Бурятии прошло совещание с главой МО СП «Сотниковское» и с представителем ООО «Транзит», где были приняты ряд мероприятий для улучшения транспортного обслуживания жителей с. Ошурково межмуниципальными маршрутами № 155 «Улан-Удэ – Еловка» и № 348 «Улан-Удэ – Ильинка». А после состоялся сельский сход с жителями с. Ошурково и представителями Администрации МО СП «Сотниковское» (Глава Киселев И.Ю.), Минтранса Бурятии и перевозчиком межмуниципальных маршрутов № 155 «Улан-Удэ – Еловка» и № 384 «Улан-Удэ – Ильинка». По его результатам решили осуществлять перевозку жителей силами данных маршрутов до подведения итогов конкурса.



Напомним, 9 февраля в адрес Минтранса Бурятии поступило обращение жителей села Ошурково Иволгинского района о прекращении транспортного обслуживания села межмуниципальным маршрутом № 131 «Улан-Удэ – Ошурково». Перевозчиком являлось простое товарищество в лице представителя АСПП «Меридиан».



"Перевозчик не обращался в Минтранс Бурятии и не сообщал о намерении прекратить перевозки. На основании данного обращения жителей министерством проведены проверки об исполнении условий выданного свидетельства данному перевозчику. В результате установлено, что в этот период ни одного рейса, предусмотренного расписанием, не осуществлялось. Таким образом свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута регулярных перевозок аннулированы", - сообщили в пресс-службе министерства.



Теперь перевозкой жителей с. Ошурково занимаются маршруты № 155 «Улан-Удэ – Еловка» и № 348 «Улан-Удэ – Ильинка». Расписание данных маршрутов изменили и приблизили к расписанию 131 маршрута.



Фото: "Номер один"

