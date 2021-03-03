В Улан-Удэ началась подготовка к пожароопасному сезону



Прошлый пожароопасный сезон прошел спокойно из-за самоизоляции



В Бурятии с 1 марта началась подготовка к летнему пожароопасному сезону. Как сообщил заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров, в прошлом году в связи с введенными ограничительными мероприятиями и режимом самоизоляции пожароопасный сезон прошел относительно спокойно. За весь период было зарегистрировано только 4 лесных пожара на площади 1,4 гектара.



- Для сравнения, в 2019 году в городских лесах произошло 12 пожаров на общей площади 88 га, то есть снижение составило в 3 раза. Два пожара произошло в Железнодорожном районе и два – в Октябрьском, - сообщил Дмитрий Федоров.



Напомним, 16 сентября 2020 года правительство РФ утвердило правила противопожарного режима, которые вступили в силу с 1 января этого года и будут действовать в течение пяти лет. Так, на территориях поселений и населенных пунктов запрещается складировать материалы, мусор, траву и иные отходы, а также размещать здания и временные сооружения между зданиями и строениями.



На землях общего пользования и на территориях частных домов запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест. По-прежнему запрещено сжигать мусор, траву, листву, кроме мест и способов, установленных органами местного самоуправления. Собственники земельных участков должны провести своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.



- Выжигание сухой травы строго регламентировано. Делать это можно, но при соблюдении целого ряда условий. Выжигать траву можно в безветренную погоду при условии, что участок для выжигания располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты, территория вокруг участка для выжигания сухой травы очищена в радиусе 30 метров от сухостоя, валежника и отделена минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метров. Нельзя оставлять место проведения работ без присмотра, - подчеркнул Дмитрий Федоров.



До момента схода снежного покрова и установления устойчивой дождливой погоды все владельцы территорий, прилегающих к лесу, независимо от форм собственности, обязаны обеспечить очистку от сухой травы. В перечень входит также пожнивные остатки, валежник, порубочные остатки, мусор и других горючие материалы на полосе шириной не менее 10 метров от леса. В альтернативу перечисленным требованиям владельцы могут отделиться от территории леса минерализованной полосой не менее 0,5 метра или другим противопожарным барьером.



Кроме того, как отметили в мэрии, хозяева земельных участков в любое время года должны обеспечивать надлежащее техническое содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, строениям, пожарным лестницам и гидрантам, водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения.



Чтобы исключить возможный переход природных пожаров на населенные пункты до начала пожароопасного периода вокруг них обновляются минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.





фото: Администрация Улан-Удэ