В Бурятии завершился автофестиваль «Байкальская миля-2021»

На льду Байкала собрались участники со всей России

В Бурятии с 4 по 7 марта проходил международный фестиваль скорости «Байкальская миля-2021». Это ежегодное состязание автогонщиков по установке рекордов скорости на различной мототехнике по льду Байкала. Мероприятие состоялось в Максимихе, и является завершающим этапом мотопробега, стартовавшего 20 февраля из Москвы.В фестивале участвовала самая разнообразная техника: джипы, багги, мотоциклы и трициклы, ретромобили, какие-то самодельные транспортные средства. Зачастую участники прямо на них добирались из самой Москвы. Мероприятие для них – скорее возможность просто показать себя и свои машины, с удовольствием выполнить «квест».- У нас тут не спортивное состязание. Мы показываем какие-то результаты, но это не значит, что мы меж собой как-то соревнуемся, пытаемся превзойти. Это скорее показ транспортных средств на льду, праздник скорости, - говорит участник из Фрязино Владимир Шинягин, член команды «СПКБ/Ф-МоторСпорт».Владимир Шинягин приехал на автовездеходе-багги: машине, очень удобной для поездок по серьезному бездорожью, где намного превосходит привычные джипы. Другой участник, Владимир Курилов, прибыл на экспедиционном грузовике-кемпере «Бремеш», эдаком доме на колесах для активного туризма. Стартовав с берега Черного моря, где было «плюс 17», пришлось ехать через зимнюю России, где морозы порой доходили под «минус сорок».- Первая цель была – доехать сюда. Вторая, конечно, посмотреть Байкал. Рубиться на скорость мы не будем, просто прокатимся в свое удовольствие, покажем свою машину, посмотрим, как она ведет себя на льду. Впечатления от Бурятии отличные, пока смешанные. Потому что мы долго сюда стремились, две недели с утра до ночи гнали и гнали, - рассказывает Владимир Курилов.Многие участники приезжали на фестиваль уже не впервые. Отметим, «Байкальская миля» проводится в Бурятии с 2019 года. В этом году экипажей участвовало меньше, по причине эпидемии коронавируса – всего 18 команд. Но тенденция к росту популярности все же имелась.- В этом году новый формат – гранд-тура и квест-путешествия по нашей большой стране. Республика Бурятия – как «вишенка на торте», в плане знакомства с ее традициями, культурой и территориями, с нашими туристическими объектами – во время заданий, которые проходили все участники гранд-тура, - говорит министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.Она подчеркнула жесткие экологические требования к проведению мероприятия, чтоб на льду не оставалось никаких отходов, мусора. В плане развития туризма увеличивается «событийный» сезон, что стимулирует развитие местной экономики в прибрежных поселках: отелей, общепита, сувенирных мастерских.Значение фестиваля отметил и глава Бурятии, выступая на торжественном открытии, и после комментируя для СМИ.- Сейчас ковидных ограничений меньше, и мы уверены, в следующем году участников будет больше. Страны Европы, Азии, все здесь, на этом празднике скорости. Я хочу отметить, здесь очень высокие экологические требования, выше, чем на всех ледовых переправах. Плюс здесь действует специальный общественный контроль, очистка льда от мусора. Такие большие мероприятия дают возможность малому и среднему бизнесу подзаработать в период «затишья»: работают магазины, рестораны. Поэтому мы поддерживаем любые событийные мероприятия, когда они яркие и красивые, - заявил Алексей Цыденов.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото автора