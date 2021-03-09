В Забайкалье перед судом предстанут «Свидетели Иеговы»

Четверо жителей края тайно продолжали работу экстремистской организации



Четверо жителей Забайкалья предстанут перед судом по обвинению в организации деятельности организации, признанной экстремистской (статья 282.2 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, с 2017-го по февраль 2020-го года обвиняемые организовали работу запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Они предпринимали активные усилия по продолжению противоправной деятельности: организовывались собрания, религиозные выступления, собирались пожертвования, проводились публичные проповеди, распространялась религиозная литература экстремистского содержания. Члены секты соблюдали меры конспирации – собрания проводились небольшими группами, а также организовывались видеоконференции с использованием интернета.



Это преступление выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и УМВД. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Расследование уголовного дела производилось следователями второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК.



Напомним, решением Верховного суда РФ от 20.04.2017 религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.



Фото: pixabay.com

