У-УАЗ завершил обучение индийских пилотов на вертолете Ми-171А2

Учебный авиационный центр Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» завершил подготовку второго потока иностранных специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию вертолета Ми-171А2. Обучение в два потока прошли пилоты и инженерно-технический персонал индийской компании Sky One Airways LTD, сообщает пресс-служба корпорации Ростех.



Иностранные специалисты изучали аэродинамику Ми-171А2, конструкцию и техническую эксплуатацию вертолета, его авиационное и радиоэлектронное оборудование, а также двигатель ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления и вспомогательную силовую установку.



Все специалисты компании Sky One Airways LTD получили сертификаты установленного образца. В числе обучаемых были также специалисты Генеральной дирекции гражданской авиации Индии, которые провели предварительную инспекцию учебного центра для его валидации.



«При обучении летного состава особое внимание уделялось порядку и правилам эксплуатации оборудования кабины вертолета и его систем, особенностям техники пилотирования, аэродинамики и динамики полета вертолета, управлению ресурсами кабины экипажа, авиационной связи и радиотелефонии. Инженерно-технические специалисты наряду с теоретической прошли практическую стажировку по оперативному обслуживанию и регламентным работам», – рассказал управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.



Кроме того, в центре внимания пилотов из Индии были действия в нестандартных и аварийных ситуациях, а также подготовка к выполнению полетов с выводом вертолета из сложного пространственного положения.



Фото: Ростех