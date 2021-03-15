15.03.2021
У-УАЗ завершил обучение индийских пилотов на вертолете Ми-171А2

У-УАЗ завершил обучение индийских пилотов на вертолете Ми-171А2

Все специалисты компании Sky One Airways LTD получили сертификаты установленного образца

Учебный авиационный центр Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» завершил подготовку второго потока иностранных специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию вертолета Ми-171А2. Обучение в два потока прошли пилоты и инженерно-технический персонал индийской компании Sky One Airways LTD, сообщает пресс-служба корпорации Ростех.

Иностранные специалисты изучали аэродинамику Ми-171А2, конструкцию и техническую эксплуатацию вертолета, его авиационное и радиоэлектронное оборудование, а также двигатель ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления и вспомогательную силовую установку.

Все специалисты компании Sky One Airways LTD получили сертификаты установленного образца. В числе обучаемых были также специалисты Генеральной дирекции гражданской авиации Индии, которые провели предварительную инспекцию учебного центра для его валидации.

«При обучении летного состава особое внимание уделялось порядку и правилам эксплуатации оборудования кабины вертолета и его систем, особенностям техники пилотирования, аэродинамики и динамики полета вертолета, управлению ресурсами кабины экипажа, авиационной связи и радиотелефонии. Инженерно-технические специалисты наряду с теоретической прошли практическую стажировку по оперативному обслуживанию и регламентным работам», – рассказал управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

Кроме того, в центре внимания пилотов из Индии были действия в нестандартных и аварийных ситуациях, а также подготовка к выполнению полетов с выводом вертолета из сложного пространственного положения.

Фото: Ростех
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