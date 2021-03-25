В монгольской Гоби хотят создать Марс

Планируется построить базу подготовки астронавта к полету на «красную» планету и турцентр



Молодежь Монголии реализует совместными усилиями проект Марс-V. Два года идет работа над созданием в Гоби свободной зоны исследования космоса и тренировочной базы для подготовки летчиков-космонавтов к полету на Марс, сообщает



По расчетам инициаторов проекта, доходы от этого мероприятия составят в среднем 20 млрд тугриков в год (около 7 млн долларов).



Гоби – это самая холодная пустыня на земле, где температура опускается до минус 41 градуса по Цельсию. Согласно подтверждениям международных ученых, поверхность Марса похожа на Гобийскую. Исследование и изучение космического пространства весьма перспективная сфера, как в экономическом, так и в научно-практическом смысле.



Именно поэтому 200 активистов проекта объединились с 2800 добровольцами для сотрудничества в этом направлении, особенно в подготовке отечественных исследователей и астронавтов для освоения Марса, чтобы не отставать от глобального стремления всего человечества в покорении космоса.



В рамках проекта Марс-V заодно предусматривается развитие туристического сектора путем привлечения международных ученых и туристов в Гоби, представляя им возможность на Земле почувствовать, как жить на Марсе. Это своего рода свободный доступ посещения этой планеты для всех, а не только для астронавтов. Инициаторы проекта утверждают, что это - один из самых важных моментов в их работе.



Исполнительный директор проекта Г.Амгаланбаяр сообщил, что «сегодня важен вопрос подготовки на Земле астронавта к условиям на Марсе и наша команда способна представить эту возможность».



Фото: montsame.mn Молодежь Монголии реализует совместными усилиями проект Марс-V. Два года идет работа над созданием в Гоби свободной зоны исследования космоса и тренировочной базы для подготовки летчиков-космонавтов к полету на Марс, сообщает МОНЦАМЭ По расчетам инициаторов проекта, доходы от этого мероприятия составят в среднем 20 млрд тугриков в год (около 7 млн долларов).Гоби – это самая холодная пустыня на земле, где температура опускается до минус 41 градуса по Цельсию. Согласно подтверждениям международных ученых, поверхность Марса похожа на Гобийскую. Исследование и изучение космического пространства весьма перспективная сфера, как в экономическом, так и в научно-практическом смысле.Именно поэтому 200 активистов проекта объединились с 2800 добровольцами для сотрудничества в этом направлении, особенно в подготовке отечественных исследователей и астронавтов для освоения Марса, чтобы не отставать от глобального стремления всего человечества в покорении космоса.В рамках проекта Марс-V заодно предусматривается развитие туристического сектора путем привлечения международных ученых и туристов в Гоби, представляя им возможность на Земле почувствовать, как жить на Марсе. Это своего рода свободный доступ посещения этой планеты для всех, а не только для астронавтов. Инициаторы проекта утверждают, что это - один из самых важных моментов в их работе.Исполнительный директор проекта Г.Амгаланбаяр сообщил, что «сегодня важен вопрос подготовки на Земле астронавта к условиям на Марсе и наша команда способна представить эту возможность».Фото: montsame.mn