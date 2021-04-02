Жители Закаменска жалуются на засилье собак

Бродячие животные облюбовали для прогулок детские площадки



В сообществе "Аноним Закаменск" В Контакте жители Закаменска выложили фото, где видно, как вокруг ребенка, который катается на качелях, собралась свора псов. На снимке видно сразу пять собак.



- Площадка возле Комсомольской 7. Администрация, примите меры. За детей страшно!

Кто отвечает за отлов собак? Будем ждать трагедии у нас? – пишут закаменцы.



На тревожное сообщение горожан, власти откликнулись быстро:



- Информация передана подрядчику по отлову собак, сегодня в вечернее время выедут на место для осуществления мероприятия по отлову. В случае обнаружения своры собак в людных местах, просьба позвонить в ЕДДС по номеру 8(30137)-4-54-80 или 8(30137)4-42-12. Или по телефону: 8(30137) 4-43-70, - сообщили представители МКУ «Управления сельского хозяйства МО» Закаменского района".



Администрация МО "Закаменский район" подтверждает, что подобные сообщения о безнадзорных собаках получает довольно часто.



«Мы часто отвечаем на вопросы населения о том, как бороться с бездомными собаками. Для отлова собак МКУ «Управление по развитию сельского хозяйства» с подрядной организацией, выигравшей заранее объявленный конкурс, заключается контракт по отлову безнадзорных животных, причем если животное с ошейником, но находится на самовыгуле, оно также попадает в категорию безнадзорных, поскольку самовыгул - это по закону ненадлежащее содержания домашних животных.



В связи с участившимися случаями нападения собак на людей, Правительством Республики Бурятия было принято решение об ужесточении мер по содержанию, выгулу собак и ответственности при их невыполнении. В Закаменском районе с конца декабря в частном секторе города, в дачных сообществах и сельских поселениях сотрудники ветеринарии, полиции и Администрации города осуществляют плановые рейды, в ходе которых хозяевам объясняют правила содержания и выгула питомцев, а также доводят информацию о предусмотренных за самовыгул штрафах. Кроме того, на месте сразу производится регистрация домашних животных и их вакцинация против бешенства (в случае отсутствия)», - сообщают в администрации района.



По словам чиновников, в последнее время количество обращений от отвественных горожан значительно возросло.



«Мы уже разъясняли, что «Сообщить о случаях ненадлежащего содержания домашних животных можно либо в письменном, либо в устном порядке в приемную Администрации МО ГП «Город Закаменск» или по тел.: 4-43-70. В заявлении/сообщении необходимо указать контактные данные владельца собаки (ФИО, адрес проживания), а также свои контактные данные. Анонимные сообщения приниматься не будут». Спустя два месяца закаменцы начали активно обращаться в орган местного самоуправления, а также в ОМВД по Закаменскому району, благодаря чему отмечен рост обращений до трех-четырех в неделю. При этом прохожие также фиксируют факты нахождения домашних животных на самовыгулах».



С начала года в Закаменском районе поступило 29 административных материалов по нарушению закона «О содержании и защите домашних животных на территории РБ» и «Порядка регистрации домашних животных в РБ». 21 из поступивших материалов были рассмотрены с присуждением штрафов на сумму в 37,5 тысяч рублей, а после увеличения суммы штрафов за ненадлежащее содержание домашних животных было рассмотрено 10 административных материалов из 10, поступивших с присуждением штрафов на сумму 30 тысяч рублей. Напомним, что суммы штрафов в размере от 3 тысяч до 5 тысяч были увеличены с 27 января текущего года.



Отметим, всего в г. Закаменск 1889 дворов частного сектора, по состоянию на 1 апреля обход осуществлен 778-ти из них, в которых содержится 698 собак.



