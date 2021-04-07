Иркутяне скупают квартиры в Улан-Удэ

Жители соседних регионов зарабатывают на «Дальневосточной ипотеке»





Стартовавшая два года назад в Бурятии программа «Дальневосточная ипотека» привела к обычной в РФ истории: хотели как лучше, а получилось как всегда. Ведь цены при этом резко выросли, а получателями льготной ипотеки ДФО в Бурятии все чаще оказываются... жители других регионов. Которые могут пользоваться «дальневосточными» льготами, даже не имея республиканской прописки.

Как недавно отрапортовал один из банков Бурятии, в республике «почти 1,5 тыс. семей улучшили в 2020 году свои жилищные условия с помощью программы «Дальневосточная ипотека». Причем ставка снизилась с 2% до 1,2%. Между тем мало кто задавался вопросом, а кто эти счастливчики, получившие кредиты под 1% годовых?Как выяснилось, среди тех, кто скупает новостройки в Улан-Удэ, становится все больше жителей западных регионов. Напомним, что формально льготная «дальневосточная» ипотека не предназначалась для соседей. Ведь они относятся к другому региону и живут в Сибирском федеральном округе, где подобных льгот нет. Напомним, что получить фактически беспроцентный кредит можно гражданам РФ при покупке новостройки стоимостью до 6 млн рублей. В числе требований: наличие работы, возраст до 36 лет, наличие одного ребенка, а само жилье должно находиться на территории ДФО. Других требований нет. «Регистрация на территории Дальневосточного федерального округа не является обязательным условием получения ипотечного кредита в рамках данной программы», - отмечается в условиях получения 1,2%-ного кредита.- Иркутяне берут льготную ипотеку, хотя мы понимаем, что она не для них, но формального запрета ведь нет, кто-то оформляет прописку в Улан-Удэ, а кто-то нет, говорит менеджер одного из банков в Улан-Удэ. - Причем оформляем документы по ипотеке в дистанционном режиме.Как отмечает источник, с иркутянами работать выгодно, ведь они чаще имеют более высокий официальный доход. Это становится весьма актуальным, поскольку на фоне роста цен сокращается число платежеспособных заемщиков. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, в феврале в РФ доля отказов по заявкам претендентов на ипотеку достигла 40%.В Бурятии ситуация еще сложнее, поскольку у нас доходы населения невысоки, а темпы роста цен на жилье далеко оторвались от других регионов. Что увеличивает общую сумму кредита и перспективы своевременного обслуживания его в будущем. Поскольку в банках менеджеры имеют свои бонусы за каждого привлеченного клиента и заинтересованы в обработке платежеспособных клиентов, им, по сути, без разницы, из какого региона их заемщик. Главное, чтобы кредит был одобрен, а они получили премии.При этом цели программы были совершенно другими - поддержать жителей Бурятии при вхождении в ДФО, в том числе остановить отток населения.- «Дальневосточная» ипотека стала у нас, как у Виктора Черномырдина: хотели как лучше, а получилось как всегда, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - В результате старта программы максимально разогнан рынок недвижимости и наше жилье стало абсолютно недоступным для большинства жителей Бурятии. А обслуживание кредитов тяжким бременем ложится на плечи заемщиков.В то же время не все банки ощущают новую тенденцию на ипотечном рынке региона. Порой разобраться в том, иркутяне перед ними или нет, практически невозможно. Ведь между двумя регионами активная миграция, люди уезжают на заработки, меняют место регистрации и снова возвращаются в Бурятию.- Жители Иркутской области в нашем банке берут не новостройки, а оформляют льготную «сельскую» ипотеку, покупая землю с домами в Кабанском районе для строительства гостиниц, - сообщил неназванный представитель другого банка. - Особенно их интересует Выдрино, где ожидается туристический бум. Во многом это связано с тем, что в Иркутской области не хватает земли для развития турбизнеса, а он после пандемии получил второе дыхание.Причем отсутствие регистрации позволяет жителям Иркутской области покупать за счет льготной ипотеки у частных лиц дома и участки и в других перспективных для туризма районах: Тункинском и Прибайкальском. Впрочем, землю и строения близ курорта «Аршан» иркутяне скупают уже давно.В итоге что получается? В Бурятии при господдержке заемщиками из других регионов (более привлекательными для банков) будет покупаться все больше земельных участков и частных домов на Байкале, а также новостроек в Улан-Удэ. Для сдачи в наем самим жителям Бурятии либо в спекулятивных целях. Вряд ли это будет способствовать целям и задачам дальневосточной госпрограммы.Впрочем, насколько долго продлится тенденция, никто не знает: риски на рынке нарастают. Ведь цены на квадратные метры в Бурятии и в стране в целом достигли пиковых значений. И в случае углубления экономического кризиса в стране и невозможности заемщиков обслуживать ранее выданные кредиты, может начаться очередной кризис недвижимости. Как это было уже не раз в современной истории. И будет уже не столь важно, под какой процент взята ипотека.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»