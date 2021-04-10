В Бурятии дорогие ювелирные украшения перестали пользоваться спросом

Цены на золотые кольца растут, клиенты обходят салоны стороной



Ювелирные магазины в Улан-Удэ сегодня остались без покупателей - цены на золотые кольца растут, клиенты обходят салоны стороной. Не случайно некоторые торговые точки в Улан-Удэ так и не открылись после прошлогодних блокировок. По мнению аналитиков, рынок продажи ювелирных украшений вряд ли восстановится в ближайшее время.



Свадьбы мимо кассы



Пандемия, когда магазины были закрыты, а у жителей Бурятии появились более важные приоритеты, чем покупка украшений, нанесла серьезный урон «продавцам счастья». Ухудшающаяся демография ударила по многим категориям товаров, но в области продаж ювелирных изделий ущерб наиболее значительный.



Так, в 2020 году в Бурятии состоялось на тысячу свадеб меньше, чем годом ранее. Если в 2019 году в регионе заключено 5,8 тыс. браков, то в 2020 году - 4,4 тысячи. А ведь значительная доля продаж золотых украшений так или иначе связана со свадебным бизнесом. Соответственно, покупка золотых обручальных колец, драгоценных подарков для невесты и жениха - неотъемлемых атрибутов свадебных церемоний - значительно снизилась.



Кроме того, представители отрасли говорят, что современные невесты в Бурятии получают в подарок гораздо меньше бриллиантовых обручальных колец, чем в «нулевые» годы. Молодожены и их родственники все чаще отдают предпочтение более бюджетным и простым обручальным кольцам. Впрочем, дешевыми и их уже назвать трудно. Только за 2020 год стоимость золотых изделий подорожала на четверть.



Дорожает на глазах



- Золото дорожает, а доходы населения падают. Неудивительно, что массовый сегмент в Бурятии заметно просел, - говорит экономист Анатолий Думнов. - В условиях, когда многим представителям даже среднего класса все сложнее обслуживать займы и приобретать продукты и одежду, покупка золотых украшений становится неактуальной. Более того, идет обратный процесс - все больше улан-удэнцев сдают в скупку золото, чтобы купить еды.



Как отмечает эксперт, многолетнее снижение доходов граждан заставляет молодоженов более тщательно считать затраты. Если сегодня в связи с ростом затрат на проведение свадеб и свадебных юбилеев трудно сверстать бюджет, то мероприятие откладывается. Либо проводится в сокращенном варианте. Соответственно, у ювелирной отрасли падают продажи.



Давние традиции



Тем не менее Баярма Раднаева, заслуженный работник культуры Бурятии, считает, что списывать со счета драгоценные металлы не стоит.



- Золотые украшения всегда имели особенный смысл, особенно во время свадебных церемоний, тем самым родственники увеличивали активы молодоженов, подчеркивая свой вклад, и чем они богаче, тем больше дарили золота, - считает она. - При этом историко-культурологическая составляющая ювелирных изделий в среде бурят больше связана с серебром. Этот металл наделяется особыми функциями, поскольку принято считать, что он приносит здоровье, красоту и богатство.



Не случайно ювелирная промышленность внесла коррективы в пользу более демократичных серебряных изделий - в Бурятии большая часть ассортимента в ювелирных магазинах приходится именно на этот металл.



Однако само серебро, вернее, ювелирные изделия из него малоликвидны, поскольку не пользуются популярностью у скупщиков драгметаллов. Поэтому золото пока вне конкуренции.



Хотя уже не первый год наблюдается тенденция замены «вечного металла» на более актуальные для молодоженов подарки. Ведь для многих покупка смартфона последней модели сегодня более предпочтительна, чем золотое украшение. Мода меняется. Хотя чаще всего сегодня на свадьбах дарят в основном деньги.



Также сократились розничные продажи украшений и в праздничные дни: 8 Марта, день святого Валентина и дни рождения. При этом часть покупок ушла в онлайн-продажи.



Объект инвестиций



В то же время многие покупатели ювелирных украшений видят в покупке золота возможность вложить деньги. Хотя это, что называется, вопрос дискуссионный. Так, финансовый аналитик Александр Доржиев полагает, что вложения в золотые украшения бессмысленны.



- Если вы приобрели даже простое ювелирное украшение, а потом решили его продать, то сразу теряете как минимум 50% стоимости изделия, ведь художественная ценность редко когда принимается во внимание, чаще всего берут по цене лома, - говорит он.



Например, в Улан-Удэ стоимость 1 грамма золота, содержащегося в простом обручальном кольце 585-й пробы, составляет около 5 тыс. рублей. А в ломбардах украшения принимают в диапазоне 2 - 2,5 тыс. рублей за один грамм.



Что касается физического золота, то, по словам эксперта, только постепенное повышение цены на драгоценный металл сможет «перебить» исходно невыгодные условия инвестирования в золото. Ведь в России слитки облагаются 20% НДС. Что касается золотых инвестиционных монет, где такого налога на них нет, то здесь имеет значение невыгодный курс покупки банком монет на вторичном рынке. Например, распространенные золотые монеты «Георгий Победоносец» в 7,7 грамма 999-й пробы продаются банками в среднем за 44 тыс. рублей, а принимаются за 37 тысяч. Впрочем, за десять лет эти монеты подорожали почти в три раза. Но это вложения, что называется, «на перспективу».



Хотя в целом процесс постепенного размытия и девальвации «вечных» ценностей, а золото всегда относили к ним, набирает обороты. Причем это началось не вчера. Например, если в СССР шла продажа в основном 750-й пробы («желтое золото»), то вот уже много лет ювелирная промышленность изготавливает украшения из золота 585-й пробы - смеси золота и меди («красное золото»). Проба за счет меди уменьшалась для снижения стоимости изделий.



Тем не менее на краткосрочный период тяжелая ситуация в этой сфере может быть поправлена за счет восстановления экономики после завершения пандемии.



- Если весь прошлый год мы почти стояли, то на это лето пошли неплохие заказы на обслуживание свадебных церемоний, - сообщил директор улан-удэнской фирмы по организации оформления свадеб Олег Пронин. - Будем надеяться, что ситуация поправится.



И если этот процесс начнется уже сегодня, то все большее число жителей Бурятии смогут порадовать себя и близких походом в ювелирные магазины. Но только возникают вопросы - появятся ли при этом у них дополнительные доходы и удастся ли остановить галопирующую инфляцию на продукты, товары и услуги.



Дмитрий Родионов, «Номер один».