В Улан-Удэ появилось место, где можно почувствовать себя в роли Рембо

В Бурятии открылась комната психологической разгрузки - Destroy room

Здесь все желающие могут выпустить пар, избавиться от стресса и накопившейся агрессии. Самыми разными предметами (от молотка и секиры до здоровенной кувалды) здесь можно вдребезги разбить телевизоры, шкафы, посуду и пр. И, несмотря на то, что организаторы нового вида бизнеса позиционируют такое занятие как развлечение, психологи говорят о реальной пользе для психики.Destroy room открылась в огромном подвале жилого дома. Это очень удобно, ибо вверху, над «бункером», располагаются офисные помещения. Грохот от разбиваемых вещей до ушей местных жителей не доходит. Идея открытия такой комнаты пришла в голову молодой паре Саяну и Ангелине случайно.- Нам с Ангелиной по 23 года, студенты, учимся на четвертом курсе электротехнического факультета. Конечно, нужны деньги. И хотелось работать на себя, заниматься каким-то своим делом, которое было бы по душе. Идея пришла случайно. Я дома мыл посуду и уронил тарелку. А у нас на кухне пол кафельный, и тарелка разлетелась на многочисленные осколки, это было эффектно, - улыбается Саян. – И тут я вспомнил, что бывают такие комнаты, где разбивают посуду, технику. Слышал, что в других городах это популярная тема.Саян и Ангелина решили выяснить, есть ли что-то подобное в Бурятии, и узнали, что такого вида бизнеса в республике пока нет. Они решили стать первооткрывателями. Помещение для будущей комнаты психологической разгрузки нашлось само собой.- Раньше в этом подвале был квест. Он просуществовал долго, примерно семь лет, но себя изжил. Это судьба всех квестов – рано или поздно они приедаются публике, всем нужно что-то новое. Мы сюда когда-то ходили, и поэтому я решил начать с него. Хотел спросить у хозяев, у кого они арендуют помещение, и узнал, что они сами и есть хозяева и как раз собираются отдать подвал кому-то в аренду, - рассказывает Саян.Как говорится, все звезды сошлись. Ребята еще раз осмотрели подвал площадью порядка 200 квадратных метров и поняли, что место им подойдет идеально. Они сами сделали ремонт, придумали фирменный логотип и цвета. Закупили первые объекты для разрушения: телевизоры, компьютеры, мониторы, шкафы, тумбы и, конечно, посуду. Не забыли о технике безопасности.- Мы проводим небольшой инструктаж, главное условие – не бить друг друга, а ударять исключительно по предметам, которые есть в комнате. Выдаем защитное снаряжение. Костюмы, маски, каски, перчатки. Люди защищены не только от случайного попадания осколков, но и от грязи и пыли.Ребята сразу для себя решили, что пропускать на такого рода развлечения людей младше 18 лет они не будут. И для пьяных вход запрещен. Так молодые бизнесмены перестраховываются от разных непредвиденных эксцессов, опасных для жизни или здоровья своих клиентов. В комнату разгрузки попадают только зрелые, адекватные граждане, которым срочно нужно перезагрузиться. Всем обещают полную анонимность: во время разбивания и кидания вещей никто не снимает людей на видео, а все происходящее закрыто от глаз организаторов глухой железной дверью.Казалось бы, попробовать себя в роли Рембо или силача захотят многие мужчины. Но, как показывает практика, Destroy room чаще посещают дамы. Причем порой Саян и Ангелина не могут не удивиться разрушительной силе некоторых представительниц слабого пола.- Порой удивляешься. Приходят хрупкие, видно, что не особо сильные девушки. Я одной такой компании поставил высокий шкаф, большой телевизор. Подумал, наверное, ничего не сломают из этого. А потом идешь убирать за ними и видишь, что девушки все разломали, разбили и раздробили на мелкие осколочки, - говорят начинающие бизнесмены.Любимое орудие труда у девушек – секира, молоток. Мужчины обожают огромную тяжеленную кувалду. В комнате разгрузки есть три разных тарифа: от 1000 до 8 тыс. рублей. Цена зависит от количества предметов и габаритов разрушаемой техники и мебели.По словам Ангелины и Саяна, настрой у клиентов самый разный. Кто-то приходит уже заряженный на задорное разрушение всего и вся и выходит из комнаты подуставший и спокойный. Другие, наоборот, приходят уставшими, тихими, а потом выходят подзарядившимися и энергичными.- А иногда приходят с каменными лицами, скептически настроенные. Вот вчера буквально такие парни приходили. Все потрогали, осмотрелись, переглянулись. А потом мы включили им музыку и вскоре услышали грохот, крики, шум, хохот. Через 20 минут они выходят вспотевшие, заряженные энергией, счастливые. Сказали, что им очень все понравилось. Конечно, такое приятно слышать, - признаются организаторы.Средний возраст приходящих за разгрузкой - от 27 до 40 лет. Особенно полезна комната для офисных клерков, которым в конце рабочей недели в неподвижном положении у компьютера просто необходимо подзарядиться энергией или «слить» накопившийся негатив. Приходят в комнату разгрузки и семейные пары.Destroy room работает в Улан-Удэ всего полтора месяца, клиентов пока не так много. Но, по словам бизнесменов, с каждой неделей приходит все больше людей.Неисправную бытовую технику, мебель, посуду Саян по недорогой цене закупает у населения, сам привозит на склад. Тонны разрушенных вещей потом увозит на мусорный полигон.В Бурятии к идее молодых людей отнеслись неоднозначно. Во время первых дней работы ребята прочитали в соцсетях самые разные комментарии в свой адрес. Как водится, не обошлось и без негатива.- В группах, где выкладываем информацию о своем бизнесе, мы, к примеру, читали такие комментарии: «фигню придумали, делать больше нечего? Идите работать!» или «делать нечего, как ходить технику ломать, зачем вы людей заряжаете агрессией?», «если уж надо, можно и дома посуду побить» и т. д. Но радует, что нам даже отвечать ничего не пришлось, с такими критиками вступают в спор психологи или просто другие улан-удэнцы, кто считает нашу задумку полезной, - говорит Саян.Психолог, кандидат психологических наук Игорь Бодиев подтверждает – польза от таких комнат, несомненно, есть.- Это способ разрядки, психологическая техника, достаточно широко применяемая в мире. С ее помощью можно избавиться от излишка агрессии. Происходит выплеск эмоций через действие. Конечно, это не панацея, и, если есть какие-то реальные психологические проблемы, нужно обязательно обратиться к специалисту. Однако такой способ позволяет сбросить избыток негативных эмоций. Лучше уже это сделать в такой комнате, чем потом сорваться на родных или поссориться с начальством, в общественном транспорте и т. д. Ведь подавленные эмоции грозят неконтролируемыми вспышками гнева, что грозит повышенной агрессивностью, конфликтностью. Также подавление эмоций может привести к пристрастию к алкоголю, возникновению психосоматических заболеваний. Поход к психологу такая комната не заменит, но текущий стресс снимет отлично, - уверен психолог.