В Бурятии евангелист-педофил признался в семи преступлениях против детей

Полученные показания проверены следственным путем и нашли свое подтверждение, отмечают в СКР



В Хоринском районе Бурятии возбуждены уголовные дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый



Недавно сотрудник местного отдела полиции,



Обвиняемый взят под стражу. Ведется следствие.



Фото: «Номер один»





В Хоринском районе Бурятии возбуждены уголовные дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый мужчина являлся священнослужителем одной религиозной организации , открывшей церковь в небольшом улусе. В здании церкви имелась детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр. В период с 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.Недавно сотрудник местного отдела полиции, в ходе проверки в отношении священнослужителя по заявлению о мошенничестве при получении кредита , исследовал его телефон, в памяти которого обнаружил порнографические материалы с изображением несовершеннолетней. После чего полицейский произвел задержание. Затем в ходе грамотно спланированного и проведенного следователем допроса злоумышленник признался в совершении семи преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Полученные показания проверены следственным путем и нашли свое подтверждение.Обвиняемый взят под стражу. Ведется следствие.Фото: «Номер один»