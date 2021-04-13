В Бурятии евангелист-педофил признался в семи преступлениях против детей

Полученные показания проверены следственным путем и нашли свое подтверждение, отмечают в СКР
В Хоринском районе Бурятии возбуждены уголовные дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемый мужчина являлся священнослужителем одной религиозной организации, открывшей церковь в небольшом улусе. В здании церкви имелась детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр. В период с 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.
Недавно сотрудник местного отдела полиции,в ходе проверки в отношении священнослужителя по заявлению о мошенничестве при получении кредита, исследовал его телефон, в памяти которого обнаружил порнографические материалы с изображением несовершеннолетней. После чего полицейский произвел задержание. Затем в ходе грамотно спланированного и проведенного следователем допроса злоумышленник признался в совершении семи преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Полученные показания проверены следственным путем и нашли свое подтверждение.
Обвиняемый взят под стражу. Ведется следствие.
Фото: «Номер один»
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