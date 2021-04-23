В Бурятии суд обязал администрацию Северо-Байкальского района строить новые очистные в Нижнеангарске

Старые очистные возводились незаконно, они законсервированы после аварийной посадки самолета
В Бурятии администрацию Северо-Байкальского района суд обязал принять меры к строительству новых очистных сооружений в поселке Нижнеангарск, разрушенных при аварийной посадке самолета Ан-24 почти два года назад. Суд в полном объеме удовлетворил иск к муниципалитету Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщили в надзорном органе.
Напомним, что 27 июня 2019 года в поселке Нижнеангарск произошло авиапроисшествие. Самолет Ан-24 врезался в здание очистных сооружений, которые после случившегося получили сильные повреждения и были законсервированы.
Проблема с отсутствием очистных сооружений в поселке муниципалитетом не решалась. Жидкие бытовые отходы вывозились и сливались на произвольно выбранный земельный участок в лесном массиве Центральной экологической зоны Байкала. В результате таких действий образовалось «сточное озеро», вред от которого природе оценивается как катастрофический. Так называемый пруд-накопитель занимает площадь около 2 тысяч квадратных метров. По результатам отобранных проб почвы установлено превышение фоновых показателей по нефтепродуктам в 127,7 раз на поверхности и в 350 раз на глубине 0,2 метра.
После вмешательства природоохранной прокуратуры пополнение этого «зловонного озера» стоками остановлено. По понуждению прокурора администрация Северо-Байкальского района организовала вывоз жидких бытовых отходов из Нижнеангарска на очистные сооружения в город Северобайкальск. Денежные средства на транспортировку отходов, превышающие стоимость обычного тарифа (175 рублей) компенсируются перевозчику из бюджетных средств.
Как сообщал «Номер один», еще в 2019 году суд удовлетворил исковые требования Байкальского транспортного прокурора о сносе объекта очистных сооружений и сети наружной канализации вблизи аэродрома поселка Нижнеангарск, информировала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Исковое заявление к администрации Северо-Байкальского района было подано в суд после прокурорской проверки по факту аварийной посадки в июне 2019 года в аэропорту Нижнеангарска самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Установлено, что, в нарушение требований воздушного законодательства, объект был построен и введен в эксплуатацию без разрешения Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации. Здание очистных сооружений было возведено в пределах границ полос воздушных подходов аэродрома Нижнеангарск на земельном участке, непосредственно примыкающем к взлетно-посадочной полосе, что создавало угрозу безопасности взлета и посадки в случае перелета (недолета) воздушных судов.
Напомним, самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа 27 июня вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, к медикам за помощью обратилось более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет, были госпитализированы с различными травмами. Предварительной причиной крушения стал отказ левого двигателя, говорилось в промежуточном отчете о расследовании инцидента Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Фото: epp.genproc.gov.ru
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