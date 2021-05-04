В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

5 мая на республику обрушатся дожди, снег, а где-то прогремят грозы



По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» 5 мая утром и днем по южной половине усиление ветра до 15-20, местами до 24 м/с, днем в большинстве районов осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможны грозы.



Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения:



- провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб;

- проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях;

- обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло - электро - и водоснабжения.



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