Экстремал проехал Байкал на велосипеде за три дня

Путь составил почти 700 км

В конце апреля Евгений Глазунов в одиночку на велосипеде пересек Байкал за три дня и шесть часов. От Слюдянки до Северобайкальска спортсмен проехал 663 километра.



- Тут немного пришёл в себя и пришло осознание, что быстрее всех, не побоюсь этого слова в мире,пересёк по льду озеро Байкал. Проехал с юга на север, от Транссиба до БАМа, используя велосипед. Плацкартный рай уносит меня в сторону дома, проводник сжалился надо мной и пустил в вагон с великом, завтра утром приеду в Иркутск . Напишу обо всем, как готовился, ехал, где спал, что ел и кто мне во всем этом помогал, и тд..совсем скоро, это было отличное приключение наедине с собой! - рассказал в соцсетях о своем путешествии экстремал.



Фото Е. Глазунова

