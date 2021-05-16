В Бурятии уволенный чиновник восстановился через суд

Сотрудника фонда уволили за якобы плохую борьбу с отмыванием денег



Заместитель руководителя организации, чья задача помогать малому предпринимательству Бурятии, был уволен за «нарушение правил внутреннего контроля по противодействию «отмыванию» доходов и финансированию терроризма». Однако он оспорил свое увольнение и через суд заставил взять его обратно.



Бюрократический промах



Фонд поддержки малого предпринимательства Бурятии – частый гость в судах. Обычно разбирательства с его участием связаны с неудачливыми бизнесменами, взявшими у государства в долг и не сумевшими рассчитаться.



Но в этом случае ситуация несколько другая. На этот раз фонд оказался не истцом, а ответчиком. Причем заявление на организацию написал уволенный работник. И не рядовой, а заместитель генерального директора фонда Алексей Федурин. Он требовал восстановить его на работе, выплатить зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей.



Причиной увольнения стало однократное грубое нарушение правил «внутреннего контроля по противодействию («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма», говорится в судебных документах.



Суть нарушения в следующем. Фонд регулярно перегоняет солидные суммы на счета предпринимателей, обращающихся за господдержкой. Чтобы контролировать, куда и как уходят бюджетные деньги, федеральные контрольные органы власти (Росфинмониторинг и Центральный Банк РФ) регулярно требуют отчеты.



Как выяснилось, их должен был отправлять как раз наш герой. Чего, однако, не сделал. Следовательно, у контрольных органов возникли основания предполагать, что часть денег могла уйти на финансирование терроризма или «отмывание» денег.



Однако, как заявил уволенный сотрудник, его вины в этом не было. Поскольку «нарушения возникли ввиду отсутствия у истца электронной цифровой подписи». Кроме того, работник после назначения на немаленькую должность не проходил обучение по работе с такими отчетами. И все это произошло по вине работодателя, так считает уволенный замгендиректора.



Умерить аппетит



Представитель фонда в суде, конечно, с требованиями уволенного не согласился.



«Увольнение истца незаконным не является, поскольку ответчиком соблюдены все требования законодательства РФ о расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Федурин А. В. был уволен в связи с тем, что он не исполнял свои должностные обязанности», - описывает суд позицию организации.



Привлеченная к разбирательству прокурор написала заключение, в котором встала на сторону Алексея Федурина и просила удовлетворить требования о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за дни вынужденного прогула. Что касается морального вреда, здесь сумма в 100 тысяч показалась прокурору неприличной, и она попросила суд ее уменьшить.



Суд отнесся к предложению прокурора с легким фанатизмом и присудил Федурину компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей. Зато полностью согласился с тем, что его нужно восстановить на работе и выплатить средний заработок за дни вынужденного прогула в сумме около 140 тыс. рублей.



Добро пожаловать



Однако, как выяснилось, бывший зам – нежеланный гость в Фонде поддержки малого предпринимательства. О чем свидетельствует поданная организацией апелляционная жалоба.



Представитель фонда упирал на то, что, во-первых, Алексей Федурин был ответственным за «реализацию Правил внутреннего контроля по противодействию легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия».



Во-вторых, с должностной инструкцией и правилами он был ознакомлен и ежегодно проходил инструктаж. Обучение, по мнению представителя организации, прошел, причем за счет фонда. А электронная подпись, на отсутствие которой ссылается Федурин, не так уж и обязательна для отправки отчетов. Ведь есть другая, которой пользуются юристы, бухгалтерия и прочие сотрудники организации.



Более того, нарушение Алексеем Федуриным правил, по мнению представителя фонда, могло иметь серьезные последствия. Ведь компанией проводятся десятки, а то и сотни перечислений денег и «любая из указанных операций могла быть направлена на легализацию («отмывание») доходов, полученных преступных путем, или финансирование терроризма».



Оспорил представитель фонда и размер средней зарплаты замгендиректора, который, по его мнению, был завышен.



Верховный суд, к слову, согласился только с последним доводом, уменьшив сумму упущенного заработка до 101 тыс. рублей. В остальном решение первой инстанции устояло.



Таким образом, в скором времени уволенный Алексей Федурин снова появится в офисе фонда, где, вероятно, займется противодействием «отмыванию» денег и финансированию терроризма. Как долго ему удастся продержаться на своей должности, учитывая явный конфликт с начальством, неизвестно.



Станислав Сергеев, «Номер один».