Со школьного двора под звон монет?

В Улан-Удэ родители отдают миллионы на выпускные вечера



В России традиция с размахом отмечать любые праздники укоренилась уже давно. Причем одними из самых пафосных и дорогостоящих мероприятий становятся выпускные вечера, как в садиках, так и в школах. Если учесть, что в среднем каждый класс сдает от 200 до 400 тыс. рублей, то в пределах всей республики суммы, выбрасываемые на этот праздник, можно смело назвать баснословными.



Красиво жить не запретишь



Попытки государства как-то упорядочить этот процесс были. Но все они с треском проваливались. Так, в какой-то момент было объявлено о запрете проводить школьные выпускные вечера в ресторанах. Однако такая практика по сей день бытует повсеместно. Мы позвонили в самые дорогие рестораны Улан-Удэ, и все они уже забронированы на даты, когда празднуются выпускные (26 июня). Точно такая же ситуация и по «сухому закону» в эти дни.



Поборы, дорогие подарки педагогам – еще один излюбленный предмет для дискуссий. Чиновники от образования строго запрещают преподносить какие-либо дорогие подарки учителям, кроме цветов и фотоальбома. Однако год от года эта традиция только укореняется. Как правило, в качестве подарка классным руководителям преподносят золотые украшения, подарочные сертификаты, бытовую технику. На эти цели в общую копилку кладут отдельную сумму. В среднем 2 - 3 тыс. рублей с человека.



На сам выпускной родители школьников в среднем сдают от 10 до 15 тыс. рублей. Если считать хотя бы по нижнему порогу, умножив сумму в 10 тыс. рублей, к примеру, на 25 учеников, то выйдет сумма в 250 тысяч с одного класса. В эти затраты входит сама организация праздника, аренда ресторана, тамада, разного рода развлечения, услуги фотографов, видеографов и пр. С учетом бесконечных все новых и новых мелких и крупных расходов родители вынуждены под конец учебного года раскошелиться в общей сложности минимум на тысяч 15.



И это без учета покупки наряда для выпускника. В этом плане особенно хлопотно родителям девочек. Которым нужно купить не только вечернее платье, туфли и сумочку, но и позаботиться о прическе, макияже и т. д. Но и родителям мальчиков придется раскошелиться, заплатив за хороший костюм и обувь порядка 15 - 20 тыс. рублей. Итого в общей сложности каждой семье, по самым скромным подсчетам, нужно выложить не менее 30 тыс. рублей.



Шокирует и то, как именно проводятся пресловутые праздники. Тут, как говорится, кто во что горазд. Родители платят за то, чтобы их чад развлекали известные певцы республики, а порой зовут даже звезд российского шоу-бизнеса. Для выпускников выступают артисты цирка, фокусники, йоги. Подросткам показывают модные сейчас огненные шоу, снимают все происходящее с дронов, и, конечно, апофеозом праздника часто бывает фейерверк.



Справедливости ради отметим, что из года в год родители сами следуют давней традиции примерно так праздновать выпускной вечер. К этому их никто не принуждает, разве только общественное мнение. Так, малоимущим семьям поневоле приходится подстраиваться под запросы всего класса, чтобы их ребенок не выглядел как белая ворона. Некоторым приходится даже оформлять кредиты на эти цели.



Подарок учителям: за и против



Конечно, такая тенденция не может радовать всех. В паблике Аноним 03 нередко есть высказывания жителей республики по этому поводу.



- Я работаю на птицеферме, зарплата маленькая. Дочь оканчивает школу. Мы говорили с ней, что денег на торжество нет. Алименты отец платит 4 тысячи, сам живет где-то на Дальнем Востоке и за десять лет ни разу не приехал. Дочь со мной соглашалась, а тут недавно сказала, что хочет на выпускной и платье, и ленту, и ресторан, как у всех. Но денег нет. Я ей говорю, может, подзаработать можно? Листовки всякие или в магазине полы мыть. Но этот способ дочери не понравился. Она говорит взять кредит. А чем его отдавать? Я физически не могу дать 30 тысяч на торжество в школе с моей зарплаты 12 тысяч. Даже не знаю, как отговорить ее.



- Мне 35 лет, я мама 17-летнего парня, оканчивающего в следующем году 11-й класс. Живем с ним вдвоем, снимаем дом. Вопрос проведения выпускного для детей обсуждается в нашем чате давно. Денежный взнос на это мероприятие – 10 - 12 тыс. рублей. Пунктов по затратам много, но один меня просто убил - ресторан для администрации школы. У меня риторический вопрос, что такого выдающегося сделали вы, уважаемая администрация? Единственное, чему поспособствовали, это что мой сын вынужден ходить к репетиторам по трем предметам, небесплатно, так как всех грамотных и уважаемых преподавателей разогнали. Все эти 11 лет учебы мы покупали учебники, за свои деньги красили, ремонтировали, облагораживали то кабинет, то пришкольный участок. Выходит, что я вынуждена заплатить за недоработки педагогов, а потом еще и с благодарностью дарить им букеты, подарки и оплачивать кабак? – вопрошают в популярном паблике «ВКонтакте».



К слову, такая графа расходов, как «на подарки учителям» - особая тема для разговора. Опять-таки по традиции каждый класс одаривает своего классного руководителя, учителей-предметников, и предусмотрен отдельный подарок школе. Если кто-то из родителей считает, что минус дополнительные 2 - 3 тысячи из семейного бюджета не повод к возмущению, то другие (как и мать-одиночка абзацем выше) с таким постулатом категорически несогласны.



Те, кто считает, что учителя поработали на славу, и в особенности благодарны за поддержку классному руководителю, облегчают свой кошелек без сожаления. На собранные средства учителям дарят сертификаты в магазины техники, золота или салоны красоты.



Но есть и те, кто такую практику считает порочной. Так, по словам улан-удэнки Натальи Перехватовой, доходит до того, что учителя сами «делают заказы» на желаемое вознаграждение.



- Намеки или стеснительные уходы от ответа это все в прошлом. В нашей школе напрямую учитель попросила ей подарить сертификат в конкретный магазин золота на сумму в 25 тыс. рублей. У моей знакомой в другой школе запрос был на двухкамерный незамерзающий холодильник на сумму не меньше 30 тысяч. Вы считаете это нормально? – возмущается Наталья.



Ход конем



Как выясняется, сделать выпускной незабываемым можно и совсем другим способом. Так, выпускники гимназии сербского города Пирот решили отказаться от дорогих платьев и костюмов на выпускном вечере, чтобы отдать сэкономленные деньги нуждающимся. Во время акции «Твои пять минут блеска – чья-то целая жизнь» школьники и преподаватели собрали 310000 динаров, эти деньги переданы трем семьям с тяжело больными детьми.



В Бурятии нечто похожее было организовано в школе №25. Выпускники решили отказаться от шаров на последнем звонке ради спасения маленькой Адисы со смертельным заболеванием.



- К вам обращаются выпускники и родители 25-й школы города Улан-Удэ. Мы стоим на пороге взрослой жизни, родители готовят нам красивый праздник. Мы решили, что в этот день обойдемся без красивых гелиевых шаров, а деньги, приготовленные на их покупку, перечислим в фонд поддержки Адисы, которая борется за свою жизнь, - сообщили они.



В этом году приверженцев благородной миссии стало еще на один класс больше. Так, выпускники школы № 64 решили поздравить своих учителей символически – вручив цветы, а основную собранную сумму отдать на благотворительные цели.



- У нас класс небольшой, на подарок учителям родители сдали сумму в 15 тыс. рублей. И мы решили передать эти деньги нуждающимся семьям, дети из которых продолжают учиться в нашей школе. На празднике вручим три сертификата по 5 тыс. рублей в магазины канцтоваров. Таким образом, поможем многодетным семьям собрать своих деток в школу. Мы посчитали, что такой подарок школе будет самым полезным, и наши дети согласны с этим, - рассказали родители выпускников.



Будем надеяться, что знамя 25-й и 64-й школ в следующем году подхватят и многие другие образовательные учреждения республики. Тогда хотя бы кто-то, кому это действительно нужно, получит реальную пользу от многомиллионного празднично-выпускного сумасшествия.



Василиса Шишкина, «Номер один».

Фото: pixabay.com