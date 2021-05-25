В Бурятии продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

За сутки от ковида умерли три человека





По информации Роспотребнадзора Бурятии, на утро 25 мая зарегистрировано 38 119 (+73) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Это на два случая больше, чем днем ранее.

Круг контактных лиц составляет 2833 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 36 691 (+46) человек.В стационарах получают лечение 370 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 255. В отделениях реанимации находится 45 пациентов (из них старше 65 лет –23), на ИВЛ – 20 пациентов (из них старше 65 –13), в том числе на неинвазивной ИВЛ–14.Амбулаторное лечение проходят 169 пациентов с COVID-19.За прошедшие сутки от коронавируса умерли три человека, общее число смертей достигло 889.Фото: pixabay.com