Чита готова принять на лечение пострадавших от взрыва в Бурятии

Олонь-Шибирское угольное месторождение находится на границе Забайкальского края и Бурятии
Министерство здравоохранения Забайкалья готово организовать доставку и лечение пострадавших при проведении взрывных работ на угольном месторождении, сообщила пресс-служба ведомства.
Сейчас они находятся в Мухоршибирской ЦРБ (Бурятия).
При проведении взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского угольного месторождения, находящегося на границе Забайкальского края и Бурятии, пострадали четыре человека.Как сообщал «Номер один», по другим данным - шесть человек: один находится в тяжелом состоянии, пятеро получили ранения легкой и средней тяжести. Разрушений нет.
По информации минздрава Забайкалья, в настоящий момент определено их размещение в ближайшей Мухоршибирской центральной районной больнице ( Бурятия) для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. При необходимости пациентов готовы санавиацией доставить в Читу.
Фото пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?