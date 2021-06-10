В Улан-Удэ подорожает вода

«Водоканал» предупредил о росте тарифов на водоснабжение и водоотведение





С 1 июля в Улан-Удэ вырастут тарифы на холодное водоснабжение, водоотведение и подвоз воды. Как сообщили в МУП «Водоканал», тариф на водоснабжение увеличится с 22,56 до 23,46 рублей. На водоотведение - с 28,97 до 30,12 рублей. На подвоз воды – с 261,10 до 278,86 рублей.

«В связи с повышением тарифов МУП «Водоканал» рекомендует абонентам передать показания индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения с 23 по 30 июня 2021 года, отметили на предприятии.Фото: pixabay.com