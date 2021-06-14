В Бурятии вновь ужесточены антиковидные меры

Закрываются парки, бассейны, фитнес-клубы, кружки и секции





В Бурятии принимаются дополнительные меры для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на заседании республиканского оперштаба эпидемиологи призвали минимизировать общение контакты и оставаться дома в период роста заболеваемости.

В связи с тем, что большинство пациентов переносят инфекцию в осложненной форме, республике необходимо создание новых реанимационных коек. У 82 процента больных, получающих лечение в стационарах, диагностирована тяжелая форма заболевания.Число госпитализированных увеличилось в 3,4 раза с начала июня. В связи с необходимостью срочных мер по разобщению населения и минимизации контактов введены дополнительные ограничения.До 1 июля закрываются парки, скверы и общественные зоны.До 1 июля работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим, в том числе секций и кружков культурного и спортивного направлений.Приостановлены занятия физической культурой и спортом в учреждениях (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах). Исключения составят для членов сборных команд республики, которым нельзя прерывать тренировочный процесс накануне важных национальных и международных стартов. Тренировки будут проходить при строгом соблюдении профилактических мер.Приостановлены репетиции в творческих коллективах различных организационно-правовых форм, а также групповых и индивидуальных занятий.До 1 июля прекращают работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники.Парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии обеспечения полного объема профилактических мер и по предварительной записи.В связи с ростом заболеваемости среди молодежи и детей в торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних.Обязательно соблюдение самоизоляции жителями республики в возрасте 65 лет и старше.Работодателям рекомендовано предусмотреть введение гибкого графика работы сотрудников с целью уменьшения скопления людей в общественном транспорте.Фото: «Номер один»