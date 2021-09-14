Спортсменка из Бурятии завоевала золото всероссийского турнира по боксу

Елена Гапешина выступала в весовой категории до 75 кг



Боксёр из Бурятии Елена Гапешина стала победителем всероссийских соревнований по боксу имени Народного артиста СССР, Героя труда России Иосифа Кобзона. Спортсменка выступала в весовой категории до 75 кг, сообщили в Минспорте Бурятии.

Турнир проходил в Одинцово с 6 по 11 сентября. В нем приняли участие более 100 боксеров из 22 регионов страны.



«В этой весовой категории было заявлено 4 спортсмена. Елена блестяще одержала победу в бое над Маргаритой Зуевой из Московской области и в финале над Ангелиной Цатурян из Московской области», - рассказал ее тренер Бато-Мунко Ванкеев.



Фото: предоставлено министерством спорта Бурятии Турнир проходил в Одинцово с 6 по 11 сентября. В нем приняли участие более 100 боксеров из 22 регионов страны.«В этой весовой категории было заявлено 4 спортсмена. Елена блестяще одержала победу в бое над Маргаритой Зуевой из Московской области и в финале над Ангелиной Цатурян из Московской области», - рассказал ее тренер Бато-Мунко Ванкеев.Фото: предоставлено министерством спорта Бурятии

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