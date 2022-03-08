В Улан-Удэ представят технику участников «Байкальской мили»

Завтра, 9 марта, в 9.30 на Театральной площади (на стоянке за колоннадой) будет представлена техника отдельных команд ГрандТура Байкальская миля, в том числе экологичные транспортные средства.Напомним, фестиваль скорости на льду «Байкальская миля 2022» пройдет с 9 по 13 марта в селе Максимиха на берегу Байкала. В нем примут участие 94 пилота и более 500 участников команд.На лед выйдут порядка 70 единиц гоночной техники, представляющие самые разные гоночные дисциплины – ралли, мотокросс, шоссейно-кольцевые гонки, дрифт, драг-рейсинг и другие.В борьбу за рекорды вступят кастомные мотоциклы, багги, шорткаты, тюнингованные спорткары, снегоходы, спортпрототипы, классические авто, а также уникальная гоночная техника. Так, например, студенты Московского Политеха представят специально разработанный для Фестиваля скорости «Байкальская миля 2022» электромотоцикл, способный разогнаться до 300 км/ч.Также на лед выйдут уникальный дрифткар «Фланкер», разработанный в Санкт-Петербурге на базе Chevrolet Corvette, и самый большой участник за всю историю «Байкальской мили» – судно на воздушной подушке «Бирюса» от компании «ВодоходЪ», построенное специально для круглогодичных туров по Байкалу.Торжественное открытие Фестиваля скорости «Байкальская миля 2022» состоится 12 марта.Фото: egov-buryatia.ru