Спорт 28.03.2022 в 15:47

Бурятия завоевала четыре медали на турнире по тайскому боксу

В копилке сборной республики три серебра и одна бронза
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Текст: Иван Иванов
Бурятия завоевала четыре медали на турнире по тайскому боксу
Чемпионат России по тайскому боксу завершился в Улан-Удэ 28 марта. В нем приняли участие около 200 спортсменов из 25 регионов. По результатам турнира будет сформирован список боксеров, которые войдут в состав сборной для участия в международных чемпионатах.

Сейчас тайский бокс набирает популярность, все больше людей интересуются различными боксерскими поединками, прогнозы на которые можно изучить на сайте БК Винлайн. А посмотреть отзывы на БК Винлайн можно по ссылке.

Сборную Бурятии представляли 12 человек. Из них четыре спортсмена смогли завоевать медали: три серебра и одну бронзу.

Екатерина Карнакова заняла второе место в весовой категории 60 кг, проиграв Екатерине Винниковой. А София Матхеева получила серебряную медаль за выступление в весе 75+ кг, уступив москвичке Алине Елмашевой.

Среди спортсменов отличились Олег Гукасян и Бато Бадарханов.

Бронзовую медаль Бато получил за выступление в весовой категории 57 кг. Он не смог одолеть Александра Глаголева из Челябинской области.

Олег Гукасян соревновался за золото с Гаджи Меджидовым в весе 91 кг. Позже боксёр из Бурятии признался, что мечтал выйти на ринг с Меджидовым, так как «всегда смотрел за его боями».

Напомним, что Гаджи Меджидов — двукратный чемпион мира.

«Для меня это своя победа, я очень рад и горд», — сказал Олег Гукасян.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев считает, что спортсмены республики достойно показали себя на чемпионате.

Напомним, что республика Бурятия впервые стала хозяином чемпионата.

Фото: Минспорт Бурятии

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