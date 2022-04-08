Спорт 08.04.2022 в 13:32

Бурятские спортсменки завоевали медали на чемпионате ДФО по боксу

Триумфаторами соревнований стали сразу несколько спортсменок
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Текст: Иван Иванов
Бурятские спортсменки завоевали медали на чемпионате ДФО по боксу
Первенство Дальневосточного округа по боксу проходит во Владивостоке с 1 по 8 апреля. Среди младших возрастных групп уже определены призеры и победители, в списке которых оказались и спортсменки из Бурятии. 8 апреля состоятся финальные поединки среди женщин. Любители азартных игр могут попробовать свои силы в казино «Космолот», подробнее об этом по ссылке.

Среди младшей возрастной категории (13-14 лет) золотые медали завоевали Дарья Разуваева и Алина Варфоломеева. Две юных спортсменки стали серебряными призерами соревнований – Татьяна Крот и Алена Юдина.

Триумфаторами чемпионата в возрастной категории 15-16 лет стали сразу четыре бурятских спортсменки. В их числе оказались Яна Фалилеева, Екатерина Муратова, Виктория Каурова и Жанна Бадмаева. Жанна также получила приз за лучшую технику и получила звание КМС по боксу.

Призерами также стали Евгения Тугарина, Дарья Сальникова и Виктория Базарова. По итогу представители республики Бурятия завоевали 6 золотых медалей. Главный тренер сборной Бурятии отметил прогресс уровня чемпионата и похвалил своих подопечных. Заключительный день соревнований пройдет 8 апреля, в котором будут выявлены победители и призеры среди женщин.

Фото: pixabay.com

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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

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