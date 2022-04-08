Спорт 08.04.2022 в 13:32
Бурятские спортсменки завоевали медали на чемпионате ДФО по боксу
Триумфаторами соревнований стали сразу несколько спортсменок
Текст: Иван Иванов
Первенство Дальневосточного округа по боксу проходит во Владивостоке с 1 по 8 апреля. Среди младших возрастных групп уже определены призеры и победители, в списке которых оказались и спортсменки из Бурятии. 8 апреля состоятся финальные поединки среди женщин. Любители азартных игр могут попробовать свои силы в казино «Космолот», подробнее об этом по ссылке.
Среди младшей возрастной категории (13-14 лет) золотые медали завоевали Дарья Разуваева и Алина Варфоломеева. Две юных спортсменки стали серебряными призерами соревнований – Татьяна Крот и Алена Юдина.
Триумфаторами чемпионата в возрастной категории 15-16 лет стали сразу четыре бурятских спортсменки. В их числе оказались Яна Фалилеева, Екатерина Муратова, Виктория Каурова и Жанна Бадмаева. Жанна также получила приз за лучшую технику и получила звание КМС по боксу.
Призерами также стали Евгения Тугарина, Дарья Сальникова и Виктория Базарова. По итогу представители республики Бурятия завоевали 6 золотых медалей. Главный тренер сборной Бурятии отметил прогресс уровня чемпионата и похвалил своих подопечных. Заключительный день соревнований пройдет 8 апреля, в котором будут выявлены победители и призеры среди женщин.
Фото: pixabay.com
Среди младшей возрастной категории (13-14 лет) золотые медали завоевали Дарья Разуваева и Алина Варфоломеева. Две юных спортсменки стали серебряными призерами соревнований – Татьяна Крот и Алена Юдина.
Триумфаторами чемпионата в возрастной категории 15-16 лет стали сразу четыре бурятских спортсменки. В их числе оказались Яна Фалилеева, Екатерина Муратова, Виктория Каурова и Жанна Бадмаева. Жанна также получила приз за лучшую технику и получила звание КМС по боксу.
Призерами также стали Евгения Тугарина, Дарья Сальникова и Виктория Базарова. По итогу представители республики Бурятия завоевали 6 золотых медалей. Главный тренер сборной Бурятии отметил прогресс уровня чемпионата и похвалил своих подопечных. Заключительный день соревнований пройдет 8 апреля, в котором будут выявлены победители и призеры среди женщин.
Фото: pixabay.com