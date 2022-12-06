Спорт 06.12.2022 в 16:10

Спортсмены Бурятии отличились на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Турнир собрал более 700 тхэквондистов со всей России
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Текст: Евгения Гармаева
Спортсмены Бурятии отличились на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

На прошедших выходных в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ «Сила Байкала». В этом году турнир собрал рекордное количество участников – более 700 спортсменов из 14 регионов России.

«Буквально за несколько лет межрегиональный турнир разросся до Всероссийского уровня. Сегодня он удивляет не только масштабами и количеством участников, но и уровнем подготовки спортсменов»,

- рассказывает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
По итогам двух соревновательных дней в общекомандном зачете лидировала команда Республики Бурятия, как и в прошлом году, на II месте - Новосибирская область и III место у сборной Красноярского края.

Минспорт Бурятии поздравляет победителей и призеров турнира с завоеванными медалями!

Фото: Номер один

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