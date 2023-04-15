Спорт 15.04.2023 в 15:55
В Бурятии проходит международный турнир по национальной борьбе
Перед началом "Бухэ барилдаан" священнослужители помолились за Путина
Текст: Номер один
Сегодня в ФСК проходит турнир «Бухэ барилдаан» (6+) по национальной борьбе. Он посвящен богине Сагаан Дара Эхэ. С приветственным словом выступил Алексей Цыденов.
Среди участников состязания около 700 спортсменов из Забайкальского края, Иркутской области, Монголии и Бурятии. Перед началом турнира священнослужители провели молебен за здравие и благополучие Президента России Владимира Путина.
«Хочу поблагодарить Буддийскую традиционную Сангху России, которая с 2007 года проводит этот турнир, объединяющий всю республику, соседние регионы и, главное, весь народ - нашу культуру, наши традиции и наши ценности. А наша ценность - быть сильными, быть вместе и едиными! Желаю ребятам быть патриотами своей родины и всегда быть сильнейшими! А сильнейшие - это Россия, наша Родина!»,- сказал Глава Бурятии.
Фото: Номер один