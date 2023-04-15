Спорт 15.04.2023 в 15:55

В Бурятии проходит международный турнир по национальной борьбе

Перед началом "Бухэ барилдаан" священнослужители помолились за Путина
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии проходит международный турнир по национальной борьбе

Сегодня в ФСК проходит турнир «Бухэ барилдаан» (6+) по национальной борьбе. Он посвящен богине Сагаан Дара Эхэ. С приветственным словом выступил Алексей Цыденов.

«Хочу поблагодарить Буддийскую традиционную Сангху России, которая с 2007 года проводит этот турнир, объединяющий всю республику, соседние регионы и, главное, весь народ - нашу культуру, наши традиции и наши ценности. А наша ценность - быть сильными, быть вместе и едиными! Желаю ребятам быть патриотами своей родины и всегда быть сильнейшими! А сильнейшие - это Россия, наша Родина!»,

- сказал Глава Бурятии.
Среди участников состязания около 700 спортсменов из Забайкальского края, Иркутской области, Монголии и Бурятии. Перед началом турнира священнослужители провели молебен за здравие и благополучие Президента России Владимира Путина.


Фото: Номер один

Теги
фск борьба

Все новости

В Бурятии проходит международный турнир по национальной борьбе
15.04.2023 в 15:55
В Мухоршибирском районе загорелся дом
15.04.2023 в 15:33
В Бурятии мужчине обвиняемому в теракте продлили арест
15.04.2023 в 15:10
В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация домашних животных
15.04.2023 в 14:28
В Бурятии несовершеннолетних ждёт патриотическое воспитание
15.04.2023 в 13:51
В Бурятии стартовал XXII Байкальский лыжный марафон
15.04.2023 в 12:56
Отдых в Крыму подорожал на 12%
15.04.2023 в 10:27
Как «Местный Бездарь» добился успеха
15.04.2023 в 08:00
«Батарейный» вопрос испортил чиновников Бурятии
15.04.2023 в 07:00
В Улан-Удэ нашли сбивший женщину автомобиль, розыск водителя продолжается
14.04.2023 в 19:17
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
В Бурятии стартовал XXII Байкальский лыжный марафон
В уникальной гонке участвуют члены сборной команды России
15.04.2023 в 12:56
В Бурятии ламы проведут молебен за здравие и благополучие президента России
Молебен пройдет перед турниром по борьбе, посвященным богине Белая Тара – покровительнице лидеров России
10.04.2023 в 17:38
Слепой легкоатлет из Бурятии взял «золото» на чемпионате России
Спортсмен Баясхалан Будаев стал лучшим в стране
10.04.2023 в 17:21
Лыжница Алиса Жамбалова пробежит по льду Байкала
Байкальский лыжный марафон соберет около 350 спортсменов
10.04.2023 в 16:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru