В Бурятии проходит международный турнир по национальной борьбе

Сегодня в ФСК проходит турнир «Бухэ барилдаан» (6+) по национальной борьбе. Он посвящен богине Сагаан Дара Эхэ. С приветственным словом выступил Алексей Цыденов.





«Хочу поблагодарить Буддийскую традиционную Сангху России, которая с 2007 года проводит этот турнир, объединяющий всю республику, соседние регионы и, главное, весь народ - нашу культуру, наши традиции и наши ценности. А наша ценность - быть сильными, быть вместе и едиными! Желаю ребятам быть патриотами своей родины и всегда быть сильнейшими! А сильнейшие - это Россия, наша Родина!»,

- сказал Глава Бурятии.