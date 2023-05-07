В Улан-Удэ прошла спартакиада, посвященная Дню Победы

Вчера на территории ТОСа «Солнечный» прошли спортивные состязания, приуроченные к Дню Победы в Великой Отечественной войне. Участие в спартакиаде приняли представители ТОС «Солнечный», общеобразовательные школы № 51 и №36.



Руководитель «Молодой Гвардии» Замбал Санжиев поприветствовал собравшихся и напомнил о подвиге советского народа, совершенном в годы Великой Отечественной войны.

«В этой спартакиаде приняло участие более 40 человек. Команда ТОСа «Солнечный» проявив стремление и волю к победе, в острой конкурентной борьбе заняли почетное первое место. Наградой за участие стали не только медали и кубки, но и хорошее настроение и заряд бодрости. Все мы, соревнуясь в таких стартах, показываем свою нацеленность на здоровый образ жизни», - сказал Замбал Санжиев.

По итогам соревнований победу одержала команда ТОС «Солнечный». В награждении победителей Спартакиады грамотами и кубками приняли участие Председатель ТОС "Солнечный" Зинаида Корниенко и помощник депутата Народного Хурала Михаила Гергенова - Галина Маланова. Также всем участникам соревнований выдали сладкие призы.Спонсором данного мероприятия стал депутат Народного Хурала Михаил Гергенов.