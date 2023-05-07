Спорт 07.05.2023 в 10:48

В Улан-Удэ прошла спартакиада, посвященная Дню Победы

Спонсором данного мероприятия стал депутат Михаил Гергенов
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ прошла спартакиада, посвященная Дню Победы

Вчера на территории ТОСа «Солнечный» прошли спортивные состязания, приуроченные к Дню Победы в Великой Отечественной войне. Участие в спартакиаде приняли представители ТОС «Солнечный», общеобразовательные школы № 51 и №36.

Руководитель «Молодой Гвардии» Замбал Санжиев поприветствовал собравшихся и напомнил о подвиге советского народа, совершенном в годы Великой Отечественной войны.

«В этой спартакиаде приняло участие более 40 человек. Команда ТОСа «Солнечный» проявив стремление и волю к победе, в острой конкурентной борьбе заняли почетное первое место. Наградой за участие стали не только медали и кубки, но и хорошее настроение и заряд бодрости. Все мы, соревнуясь в таких стартах, показываем свою нацеленность на здоровый образ жизни»,

- сказал Замбал Санжиев. 


По итогам соревнований победу одержала команда ТОС «Солнечный». В награждении победителей Спартакиады грамотами и кубками приняли участие Председатель ТОС "Солнечный" Зинаида Корниенко и помощник депутата Народного Хурала Михаила Гергенова - Галина Маланова. Также всем участникам соревнований выдали сладкие призы.

Спонсором данного мероприятия стал депутат Народного Хурала Михаил Гергенов.



Фото:  Молодая Гвардия l Бурятия

Теги
спартакиада молодежь депутаты

Все новости

В Улан-Удэ прошла спартакиада, посвященная Дню Победы
07.05.2023 в 10:48
Жители Улан-Удэ возмущены действиями энергетиков
07.05.2023 в 10:30
В Бурятии два человека погибли из-за курения
07.05.2023 в 10:04
В Бурятии продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны
07.05.2023 в 09:55
По столице Бурятии проедет «Трамвай Победы»
07.05.2023 в 09:40
Волонтеры Еравны присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента»
07.05.2023 в 09:17
На Минфин Бурятии сбросят юридическую бомбу
07.05.2023 в 07:00
В пригороде Улан-Удэ автомобиль сбил девочку
06.05.2023 в 18:48
В Улан-Удэ встретили «Поезд Победы»
06.05.2023 в 15:39
В Бурятии катастрофически не хватает артистов
06.05.2023 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Российские фигуристы выступают в Монголии
Показательные выступления вызвали огромный интерес - все билеты распроданы
06.05.2023 в 11:13
Тайбоксеры из Бурятии отправятся на первенство мира
Сборная республики взяла 11 медалей на всероссийских соревнованиях
02.05.2023 в 16:31
Baikal open хотят вернуть мастерский статус
Глава Бурятии: «Турнир такого уровня популяризирует борьбу в республике»
02.05.2023 в 09:50
Иркутские нефтяники увезли из Бурятии золото Кубка по волейболу
Впрочем, за поражение мужчин отыгралась улан-удэнская женская команда
30.04.2023 в 12:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru