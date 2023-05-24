Самбисты Бурятии завоевали 42 медали на межрегиональном турнире

Минувшие выходные были богаты на спортивные события. Одним из них стал межрегиональный турнир по самбо среди юношей памяти Сергея Соболева и ветеранов самбо Бурятии, сообщают в региональном Минспорта.

Состязания проходили с 19 по 21 мая в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Второй по счету турнир собрал 168 юных спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Монголии. Медали были разыграны в 8 весовых категориях среди юношей 2007-2008 годов рождения и в 10 весовых категориях среди 2009-2010 рождения.

«Самбо - один из массовых и результативных видов спорта в республике. Уверен, молодое поколение, стоящее здесь, будут с честью представлять нашу республику на соревнованиях самого высокого уровня»,

- поприветствовал заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Эрдэм Биликтуев .

Всего сборной республики удалось завоевать 42 медали: 10 - золотых, 7 - серебряных и 25 - бронзовых.