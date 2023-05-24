Спорт 24.05.2023 в 14:27

Самбисты Бурятии завоевали 42 медали на межрегиональном турнире

Соревнования проходили с 19 по 21 мая в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Самбисты Бурятии завоевали 42 медали на межрегиональном турнире

Минувшие выходные были богаты на спортивные события. Одним из них стал межрегиональный турнир по самбо среди юношей памяти Сергея Соболева и ветеранов самбо Бурятии, сообщают в региональном Минспорта.

Состязания проходили с 19 по 21 мая в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Второй по счету турнир собрал 168 юных спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Монголии. Медали были разыграны в 8 весовых категориях среди юношей 2007-2008 годов рождения и в 10 весовых категориях среди 2009-2010 рождения.

«Самбо - один из массовых и результативных видов спорта в республике. Уверен, молодое поколение, стоящее здесь, будут с честью представлять нашу республику на соревнованиях самого высокого уровня»,

- поприветствовал заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Эрдэм Биликтуев.
Всего сборной республики удалось завоевать 42 медали: 10 - золотых, 7 - серебряных и 25 - бронзовых.


Фото: Минспорта РБ

Теги
спорт бурятии самбо

Все новости

Сборная Бурятии завоевала 8 медалей на соревнованиях по легкой атлетике
24.05.2023 в 14:50
Самбисты Бурятии завоевали 42 медали на межрегиональном турнире
24.05.2023 в 14:27
В Улан-Удэ впервые появится уличное освещение в «Судостроителе»
24.05.2023 в 14:26
Депутаты Горсовета Улан-Удэ поздравили победителей конкурса ко Дню Победы
24.05.2023 в 14:25
Русский язык: вчера, сегодня… И завтра
24.05.2023 в 13:41
Пенсионер из Бурятии погиб в Украине
24.05.2023 в 13:34
В районе Бурятии на дорогу выбежал медвежонок
24.05.2023 в 13:14
Пенсионеры Бурятии получили в подарок от «Ростелекома» «Азбуку Интернета»
24.05.2023 в 12:56
В Улан-Удэ работника авиазавода признали виновным в убийстве
24.05.2023 в 12:47
В Улан-Удэ на «Библионочи» пройдет косплей-дефиле
24.05.2023 в 12:27
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
Сборная Бурятии завоевала 8 медалей на соревнованиях по легкой атлетике
Землячество сахалинских бурят «Байкал» радушно встретило спортсменов
24.05.2023 в 14:50
В Улан-Удэ тракторы весной тоже вышли на поля
Уход почти на 13 млн рублей получают 34 футбольные площадки
19.05.2023 в 16:05
В Улан-Удэ пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе
250 спортсменов из разных уголков страны выйдут на ринг 11 и 12 мая
10.05.2023 в 11:56
В Бурятии выявили самых метких сотрудников МВД
Они стали победителями межрегионального турнира по практической стрельбе из карабина
07.05.2023 в 13:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru